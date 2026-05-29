この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【最大17％還元】6月はWesmo!・J-WESTカードがお得！注目キャンペーン4選」と題した動画を公開した。JR西日本が提供するコード決済アプリ「Wesmo!（ウェスモ）」やクレジットカード「J-WESTカード」を活用した、6月開始の超お得なキャンペーン4つを速報形式で解説している。

まず動画では、Wesmo!が全国の「スマートコード」加盟店で利用できる決済アプリであることを紹介。さらに、「ファミペイ」や「JAL Pay」などのプリペイドカードからチャージ可能であり、よりお得に使える点に触れた。その上で、最初の注目キャンペーンとして「Wesmo!入会で500pt」を挙げた。未登録者が6月1日以降にアプリをダウンロードし、登録と本人確認を完了すると「WESTERポイント（基本）」が500pt付与される。おにまるちゃんねる氏は「間違えないようにしてください。まだやらないようにしてください。6月の1日になってからWesmo!をダウンロードしてください」と注意を促した。

続いて、「Wesmo!大還元祭！1周年キャンペーン」について解説。6月1日から7月31日までの2カ月間、Wesmo!での支払いで合計4%が還元される。還元上限が10万ptに設定されており、約285万円の決済まで対象となることから「ほぼ青天井と思っておいていい」と太鼓判を押した。

3つ目は、J-WESTカードからモバイルICOCAやWesmo!への初回チャージで最大10%（上限500pt）が還元されるキャンペーン。これに、J-WESTカードの基本還元率とWesmo!の4%還元を組み合わせることで、ノーマルカードなら合計15.5%、ゴールドカードなら合計17.0%の還元率に達することを詳細に図解した。最後に、JR西日本のスペース予約アプリ「Yoyappin（ヨヤッピン）」をインストールし、ログインするだけで300ptがもらえる期間限定キャンペーンも紹介した。

おにまるちゃんねる氏は、今回紹介したキャンペーンは全国のユーザーが参加可能であるとしつつ、「JR西日本エリアにお住まいの方々が参加できるお得なキャンペーンもたくさん載っています」と公式サイトのチェックを推奨。決済アプリやカードを賢く組み合わせることで、日々の買い物が劇的にお得になる視点を提供している。

YouTubeの動画内容

00:00

Wesmo!・J-WESTカードの注目キャンペーン4選
02:18

(1)Wesmo!入会で500ptもらえる入会キャンペーン
04:39

(2)Wesmo!大還元祭！2か月間ずっと4%還元
07:38

(3)J-WESTカードからの初回チャージで10%還元
09:49

(4)Yoyappinアプリインストール＆ログインで300pt

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