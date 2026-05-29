女優でモデルの新田さちか（27）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。27日に発売された写真集「SACHI−祥−」の水着やランジェリーカットなどを投稿した。

「っぷわぁーーん！！」の言葉とともに桃のスタンプを添え、ヒップが強調されたポーズをとるピンクの水着ショットを披露した。

「事前予約のご好評に続き、発売日を迎えた本日、写真集売れ筋ランキング1位となっておりました。お手に取っていただいた皆さまありがとうございます」と感謝の気持ちをつづった。さらに「さて、桃の話に戻りましょう。大きな桃はキープが難しすぎるけど 磨けば、チャームポイントになる原石と思っとる 努力に答えてくれやすい部位やよねっ また、トレーニング動画もYouTubeにアップするね ボディメイクの甲斐あって、撮影中もみんな褒めてくれて嬉しかったなん」とチャームポイントの1つでもあるヒップへの思いも記した。

また、オーストラリア・メルボルンで撮影した別カットもアップ。デニムを太ももまで脱ぎ、あらわとなったTバックのランジェリー姿のバックショットを披露した。

さらに「5月28日発売のヤングジャンプの表紙・巻頭に登場しておりますッ！ 4ケ月ぶりでの再表紙なんて…！皆さまのお陰です 写真集にない未公開カットも7ページに渡ってちらほら匂わせていて、より一層本編を楽しんでいただけるのではないかと思います」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「桃尻キュート！」「美しい桃発見」「美ボディすぎます」「芸術」「神々しい美しさ」「努力の結晶」「ヤバいヤバいヤバい……」「バックショットヤバすぎる」「おしり神すぎる」「スタイルがワンピースのナミ」などのコメントが寄せられている。

新田は金沢市出身。青山学院大時代の19年から女性ファッション誌「CanCam」の読者モデルに。20年に同大のミスコンで準ミス青山に選出された。同年にABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛ドラマな恋がしたい〜Kiss On The Bed〜」に出演。TBS系ドラマ日曜劇場「危険なビーナス」で女優デビュー。21年に「週刊プレイボーイ」で初の水着グラビア。同年4月にアパレルブランド「Sachat」（サーシャ）設立。趣味は料理、乗馬、旅行、コーヒー。化粧品検定1級、書道6段などの資格も取得。身長154センチ。血液型A。