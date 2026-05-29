〈《逮捕＆電撃辞任》原辰徳前監督が苦言「芸がなさすぎ」、目立ったネガティブ発言…巨人監督・阿部慎之助“3年目の苦悩”〉から続く

5月25日夜、東京都内の自宅で長女（18）に暴行を加えたとして、現行犯逮捕された読売ジャイアンツ・阿部慎之助監督。その翌日に電撃辞任となった阿部は一体、どんな監督だったのか。現在配信中の「週刊文春 電子版」および28日（木）発売の「週刊文春」記事の一部を抜粋してお届けする。

“アメとムチ”のマネジメント

2000年のドラフト1位で巨人に入団した阿部。9度のベストナイン賞、4度のゴールデングラブ賞を獲得するなど、野球界に燦然と輝く金字塔を打ち立てた。

19年に引退すると、翌年には二軍監督に就任し、一軍のヘッドコーチなどを経験。24年に満を持して第二十代巨人軍監督に就任した。

「就任1年目には『守り勝つ野球』を掲げ、チームを4年ぶりのセ・リーグ優勝に導いたものの、2年目は3位で辛うじてAクラスに残った」（同前）



24年、監督として優勝を決めたビールかけ ©時事通信社

現役時代の経験を活かした“アメとムチ”のマネジメントが高く評価される一方、今シーズンはその采配に陰りが見え始めていた。

「開幕から3位と4位を行ったりきたりの状況です。交流戦で反転攻勢できるのか。監督として正念場に立たされていました」（同前）

監督として3年目を迎えた阿部だが、二軍監督時代の20年3月には指導者としての資質が問われる出来事も。巨人の二軍はプロアマ交流戦で早稲田大学に敗北。その試合直後、選手全員に「PP走」（球場両翼のポール間を走るメニュー）という罰を科したのだ。スポーツ紙デスクが語る。

「約1時間にわたる徹底した『罰走』で、試合で9つの四死球を出した投手陣は15往復、野手も10往復させられました。これに対し、ダルビッシュ有選手がSNSで『才能のある選手が潰される』と苦言を呈するなど、球界を巻き込んで大きな論議を呼びました」

時代錯誤な熱血指導の陰で、阿部は家庭人としての顔を隠すことなく周囲に見せていた。球団関係者が妻との馴れ初めを明かす。

この続きでは、阿部と家族の関係のほか、▶︎巨人が問題視したアイドル女優との泥沼不倫＆音声、▶︎ 松井、由伸でもない…後任監督に急浮上した「神様」…などのトピックを詳しく報じている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および28日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）