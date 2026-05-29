◆女子プロゴルフツアー リゾートトラストレディス第２日（２９日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）

ルーキーの肥後莉音（ひご・りおん）が、５バーディー、３ボギーの６９で回り、通算２アンダーとして、第１日の３３位から肥後がホールアウトした時点で７位に急浮上した。昨年にプロテストに合格し、今季からツアーに本格参戦。今季ここまで１０試合で予選通過は１度だけと苦しんでいたが、強風が吹く難しい条件で、自身ツアー最少の６９をマークし、上位で決勝ラウンドに進んだ。

「風が強いことは分かっていました。ショットを打ち分けることができました」と肥後は笑顔で会心の１８ホールを振り返った。

２３歳のルーキーは異色の経歴を持つ。日本人の両親のもと、オーストラリアのゴールドコーストで生まれ育ち、米国のペパーダイン大で学んだ。日本語より英語が得意。「親が日本語で話しかけてきても、英語で答えます」と笑う。

日本に長期滞在することも今年が初めて。キャディーを務める父・正史（まさふみ）さん（５６）とホテル暮らしでツアーを転戦している。正史さんは鹿児島県出身。同じ鹿児島県出身でツアー通算１７勝の肥後かおり（５７）について、正史さんは「親戚ですか、とよく聞かれますが、違います。ワールドレディスサロンパスカップに出場した時、歴代優勝者に肥後かおりさんの写真が掲げられていて、莉音に肥後かおりさんの実績を説明しました」と柔らかな表情で話した。

莉音は「Ｒｉｏｎ」ではなく「Ｌｉｏｎ」と表記する。父は「ライオンの意味です。どこでも通用するように名付けました」と語る。ちなみに、オーストラリアで歯科医として働いている兄は大河（たいが）さん（２６）は「虎（タイガー）」が由来という。

今季１０試合で、予選通過はＶポイント×ＳＭＢＣレディスだけ（４１位）だが、今大会は絶好の位置で決勝ラウンドに進んだ。「今季の目標は１勝、シード権を獲得することです」と落ち着いた表情で話した。風に立つ肥後「ライオン」が、大きく飛躍するチャンスを得た。