30人以上が東大に合格する私立男子校「駒場東邦中学校・高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……駒場東邦中学校・高等学校】
▼「池尻大橋」駅、「駒場東大前」駅から徒歩10分
▼全校生徒数1462人
▼今年の大学合格者数は、国公立に136人、早慶上理352人、GMARCH125人など
▼図書館は蔵書約8万冊を誇る
▼2023年にリニューアルされた食堂！人気のラーメンは500円
▼「好き」をとことん追求する部活動！「日本之城研究部」や「地理部」の活動を紹介
＜一大行事「体育祭」での楽器演奏！＞
▼トランペットに情熱を注ぐブラスバンド部の高1生に密着。悩みは、クライマックスの高音パートがどうしても出せないこと
▼音楽好きの母が作った自宅の防音室でも猛特訓！本番で高音パートは成功するのか！？
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……駒場東邦中学校・高等学校】
▼「池尻大橋」駅、「駒場東大前」駅から徒歩10分
▼全校生徒数1462人
▼今年の大学合格者数は、国公立に136人、早慶上理352人、GMARCH125人など
▼図書館は蔵書約8万冊を誇る
▼2023年にリニューアルされた食堂！人気のラーメンは500円
▼「好き」をとことん追求する部活動！「日本之城研究部」や「地理部」の活動を紹介
＜一大行事「体育祭」での楽器演奏！＞
▼トランペットに情熱を注ぐブラスバンド部の高1生に密着。悩みは、クライマックスの高音パートがどうしても出せないこと
▼音楽好きの母が作った自宅の防音室でも猛特訓！本番で高音パートは成功するのか！？