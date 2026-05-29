入国プラン特典は月替わり、全国15店舗！ めいどりーみん「よふかしのうた Season2×めいどりーみん」

記事ポイント TVアニメ『よふかしのうた Season2』とめいどりーみんのコラボカフェが2026年6月15日〜7月31日に全国15店舗で開催されます昼・夜で異なるオリジナルコラボメニューが計8品展開され、注文でランダムコースター全10種から1枚プレゼントされます事前予約の「コラボ入国プラン」で月替わり描き下ろし限定グッズを受け取れます TVアニメ『よふかしのうた Season2』とめいどりーみんのコラボカフェが2026年6月15日〜7月31日に全国15店舗で開催されます昼・夜で異なるオリジナルコラボメニューが計8品展開され、注文でランダムコースター全10種から1枚プレゼントされます事前予約の「コラボ入国プラン」で月替わり描き下ろし限定グッズを受け取れます

TVアニメ『よふかしのうた Season2』とメイドカフェ「めいどりーみん」のスペシャルコラボイベントが、2026年6月15日から全国15店舗で開幕します。

描き下ろしイラストを使用した限定グッズや、作品・キャラクターをイメージしたオリジナルコラボメニューが揃い、累計来店者数600万人を突破するめいどりーみんならではのコンテンツが展開されます。

在籍メイドキャスト数800名以上の体制で、北海道から九州まで幅広いエリアでの開催となります。

めいどりーみん「よふかしのうた Season2×めいどりーみん」





開催期間：2026年6月15日（月）〜7月31日（金）形式：WEBにて事前予約制対象エリア：北海道・東京・名古屋・大阪・九州（全15店舗）

七草ナズナ・夜守コウをはじめとする4キャラクターが、めいどりーみんの白エプロン・ピンクリボンのメイド制服を着用したキービジュアルが公開されています。

コラボは昼夜で異なるオリジナルメニュー・描き下ろし限定グッズ・店内キャラクターパネル装飾・Xキャンペーン特典の5軸で構成されており、来場形式は全店舗でWEB事前予約制です。

『よふかしのうた Season2』は、不登校で眠れない日々を送っていた夜守コウが夜の街で吸血鬼の七草ナズナと出会う物語です。

Season2ではコウへの想いを深めるナズナと、吸血鬼を狙う探偵・鶯餡子が交錯する新たな展開が描かれており、各動画配信サービスで配信中です。

コラボ入国プランと店内装飾





コラボプランを事前予約して来店した方には、描き下ろしイラストを使用したコラボ限定グッズがランダムで1人1枚プレゼントされます。

6月限定特典はチェキ風カード、7月限定特典はステッカーで、月ごとに異なる内容です。

期間中の対象店舗では各キャラクターパネルが設置され、コラボ入店限定で撮影用の背景パネルのレンタルも実施されます。

コラボメニューやグッズの撮影時に利用でき、作品の世界観を背景に記録できます。

昼・夜のオリジナルコラボメニュー





昼の「めいどりーみん」では、ナズナの吸血ナポリタン（1,650円）・アキラのチーズケーキ（990円）など料理4品・ドリンク4品が提供されます。

入場料は880円で、コラボメニューを注文した方にはオリジナルコースター（全10種）がランダムで1枚プレゼントされます。





夜の「めいどりーみんハイパー」では、夜ふかしライスコロッケ（1,100円）・フォンダンショコラ（1,100円）・吸血ビール（880円）・リラクゼーションティー（880円）の4品が展開されます。

なお「めいどりーみんハイパー」は日曜・祝日（金・土を除く）およびイベント開催日には実施されません。

オリジナルコラボグッズ





描き下ろしイラストを使用したオリジナルコラボグッズは、アクリルスタンド（1,980円）・缶バッジ（660円）・クリアファイル（693円）・Tシャツ（6,600円）など8カテゴリが展開されます。

対象店舗での販売に加え、6月15日（月）12時からめいどりーみんOFFICIAL STOREでも購入できます。





7月限定の入国プラン特典となるブロマイド風ステッカーは全10種で、各キャラのメイド衣装を通常絵柄とちびキャラ絵柄の2パターンで収録しています。

Xキャンペーンの非売品特典





来店中にXで「#よふかしめいどりーみん」を付けて投稿した方には、非売品ポストカードがその場でプレゼントされます。

上段に等身キャラ5種・下段に同キャラのちびキャラ5種、カラー背景違いで全10種が用意されており、1回の来店につき1人1枚の配布で、各店舗数に限りがあります。

2026年6月15日から7月31日まで、描き下ろしイラストを使用したグッズ8カテゴリ・昼夜切り替わりのオリジナルメニュー計8品・月替わりの入国プラン特典と、重層的なコンテンツが全国15店舗で展開されます。

コラボ入国プランの利用には事前予約が必要で、各予約ページから申し込めます。

めいどりーみん「よふかしのうた Season2×めいどりーみん」の紹介でした。

©2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会

よくある質問

Q. コラボ入国プランの月替わり特典の内容は何ですか？

A. 6月限定特典はチェキ風カード、7月限定特典はステッカーです。

コラボプランを事前予約して来店した方に、描き下ろしイラストを使用した限定グッズがランダムで1人1枚プレゼントされます。

Q. めいどりーみんハイパーのメニューが提供されない日はいつですか？

A. 日曜・祝日（金・土を除く）およびイベント開催日には「めいどりーみんハイパー」は実施されません。

夜ふかしライスコロッケや吸血ビールなどのハイパーメニューは、平日夜を中心とした営業日に提供されます。

Q. コラボグッズはオンラインでも購入できますか？

A. 対象店舗での販売に加え、6月15日（月）12時からめいどりーみんOFFICIAL STOREでも販売されます。

個数制限が設けられる場合があります。

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