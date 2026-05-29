アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライムビデオ）」で6月に配信開始となる作品が発表された。

(c)海野つなみ／講談社 (c)2026 WOWOW｜Prime Video｜(c)NHK / WOWOW｜(c)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ｜原作：モンキー・パンチ (c)TMS｜(c)吉田修一／朝日新聞出版 (c)2025 映画「国宝」製作委員会

主人公である稀代の女形・立花喜久雄役を吉沢亮が演じる、国内外で反響を呼んだ映画「国宝」や、殺し屋たちがダンス大会での親分暗殺をもくろみ大会出場を目指すダンスアクション・エンターテインメント「スペシャルズ」、「ルパン三世」シリーズとして約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」など、さまざまな作品を楽しめる。

映画「国宝」6月6日（土）からPrime Videoで見放題独占配信

(c)吉田修一／朝日新聞出版 (c)2025 映画「国宝」製作委員会

第49回日本アカデミー賞で作品賞、監督賞など10部門で最優秀賞を受賞し、第98回米アカデミー賞メイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされ、国内外で反響を呼んだ映画「国宝」。主人公である稀代の女形・立花喜久雄役を吉沢亮が、喜久雄の親友でライバルとなる歌舞伎名門の御曹司・大垣俊介役を横浜流星が、歌舞伎名門の当主・花井半二郎役を渡辺謙が演じるほか、高畑充希、寺島しのぶ、永瀬正敏、森七菜、三浦貴大、見上愛、黒川想矢、越山敬達、嶋田久作、宮澤エマ、中村鴈治郎、田中泯といった豪華俳優陣が一堂に会する。

映画「スペシャルズ」6月19日（金）からPrime Videoで独占配信

(c)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ

内田英治監督が原案・脚本を務め、佐久間大介が映画単独初主演を果たした映画「スペシャルズ」。年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会の親分が訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、大会出場を目指して即席チームを組む。ダンス素人の彼らは児童養護施設の少女に教わりながら、徐々にダンスの魅力に目覚めていく。共演に椎名桔平、小沢仁志らを迎えた笑いと涙のダンスアクション・エンターテインメント。

アニメ映画「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」6月27日（土）からPrime Videoで独占配信

原作：モンキー・パンチ (c)TMS

「ルパン三世」シリーズとして約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」。刺客を送り続けてきた黒幕の正体と莫大な財宝を暴くため、世界地図に存在しない“謎の島”を目指したルパン三世たちは、飛行機が狙撃され、「死の島」に不時着してしまう。島の支配者であり、世界を支配しようとする、銃も刀も通じない“死なない敵”・ムオムを前に、ルパン三世は過去と誇り、そして盗人としての矜持を賭した知略の戦いに挑む。

ほかにも、向田邦子賞を史上最年少で受賞した兵藤るり氏脚本のヒューマンドラマ「ミッドナイトタクシー」や、海野つなみ氏の漫画を実写ドラマ化した「クロエマ」などが配信される。

夜ドラ「ミッドナイトタクシー」6月9日（火）からPrime Videoで見放題配信

(c)NHK / WOWOW

向田邦子賞を史上最年少で受賞した兵藤るり氏のオリジナル脚本で、古川琴音が主演を務める夜ドラ「ミッドナイトタクシー」。夜の東京を走るタクシーのドライバーで、なぜか乗客にその夜の風景を思い出させる不思議な空気をまとった29歳の蘭象子（古川琴音）。恋人同士や訳ありの乗客たちの人生の“通過点”にそっと寄り添いながら、いつしか彼女自身も30歳という節目に向かって自分の探しものを探し始めていく姿を描いたヒューマンドラマ。

Prime Originalドラマ「クロエマ」6月12日（金）からPrime Videoで独占配信

(c)海野つなみ／講談社 (c)2026 WOWOW

新感覚占いミステリーのPrime Originalドラマシリーズ「クロエマ」。海野つなみ氏の漫画を、杉咲花と多部未華子のW主演、今泉力哉監督、今泉かおり氏の脚本で実写ドラマ化した。恋も仕事も家も一度に失った30歳のエマ（杉咲花）は、謎めいた資産家・クロエ（多部未華子）の屋敷に辿り着き、ひょんなことから同居生活とクロニクルカード占いの店を始めることに。性格が正反対のふたりが、さまざまな悩みを抱えた相談者たちの言葉の奥に潜む本当の問題や謎へと迫る。

6月新着予定作品一覧 映画（日本） 6月1日 「アイネクライネナハトムジーク」 「窓辺にて」 6月6日 「国宝」＊見放題独占配信 6月19日 「スペシャルズ」＊独占配信 6月24日 「ミーツ・ザ・ワールド」 映画（海外） 6月1日 「EMMA エマ」 「アンツ」 「イエスタデイ」 「インサイド・マン」 「インモータルズ」 「オール・マイ・ライフ」 「カンフー・パンダ」 「キング・コング（ディレクターズ・カット版）」 「キンダガートン・コップ」 「グッド・ボーイズ」 「グリンチ」 「ケープ・フィアー」 「ザ・インタープリター」 「ザ・スイッチ」 「ザ・ハント」 「さらば、わが愛／覇王別姫」 「シスターズ」 「SING／シング」 「シンドラーのリスト」 「スカイスクレイパー」 「スコーピオン・キング」 「スピリット スタリオン・オブ・ザ・シマロン」 「スーパーヒーロー・パンツマン」 「ターボ」 「テッド」 「テッド２」 「トラブル・マリッジ カレと私とデュプリーの場合」 「トロールズ ミュージック★パワー」 「ドクター・ドリトル」 「ナイトスクール」 「ネクスト・ドリーム／ふたりで叶える夢」 「ハリエット」 「バックドラフト」 「バード・オン・ワイヤー」 「パブリック・エネミーズ」 「パージ：エクスペリメント」 「ブラザー・ミッション-ライド・アロング2」 「ヘルボーイ／ゴールデン・アーミー」 「ペンギンズ FROM マダガスカル ザ・ムービー」 「ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書」 「ペントハウス」 「ボーン・アルティメイタム」 「ポリーmy love」 「マスター・アンド・コマンダー」 「マダガスカル3」 「MAMA-ママ私パパに殺されるの？」 「マリー・ミー」 「ミニオンズ」 「レイ」 「レッド・ドラゴン」 「ロングレッグス」 「ワイルド・スピード ICE BREAK」 「大地震」 「愛と哀しみの果て」 「最高の贈りもの」 「歌え！ロレッタ愛のために」 「透明人間」 「長ぐつをはいたネコと９つの命」 「７月４日に生まれて」 6月2日 「ナイト・オブ・アルカディアン」 「ブラック・フォン」 6月5日 「アンティル・ドーン」＊見放題独占配信 6月8日 「レンフィールド」 6月10日 Prime Original「オーバー・ユア・デッド・ボディ」（Over Your Dead Body／アメリカ）＊午後4時から独占配信 6月17日 Prime Original「君の過ち：ロンドン編」（Your Fault: London／イギリス）＊午後4時から独占配信 「コカイン・ベア」 6月22日 「アステロイド・シティ」 「ベスト・キッド(1984)」 「ベスト・キッド(2010)」 「ベスト・キッド２」 「ベスト・キッド３ 最後の挑戦」 「ベスト・キッド４」 「ベスト・キッド：レジェンズ」＊見放題独占配信 6月27日 「スローターハウス５」 「プロミシング・ヤング・ウーマン」 「赦されし者」 映画（韓国） 6月4日 「ヌルボムガーデン」 アニメ映画（日本） 6月1日 「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」＊見放題独占配信 6月19日 「映画 それいけ！アンパンマン キラキラ星の涙」 「映画 それいけ！アンパンマン ばいきんまんの逆襲」 「映画 それいけ！アンパンマン とべ！とべ！ちびごん」 「映画 それいけ！アンパンマン つみき城のひみつ」 「映画 それいけ！アンパンマン 恐竜ノッシーの大冒険」 「映画 それいけ！アンパンマン リリカル★マジカルまほうの学校」 「映画 それいけ！アンパンマン ゆうれい船をやっつけろ！！」 「映画 それいけ！アンパンマン 空とぶ絵本とガラスの靴」 「映画 それいけ！アンパンマン 虹のピラミッド」 「映画 それいけ！アンパンマン てのひらを太陽に」 「映画 それいけ！アンパンマン 勇気の花がひらくとき」 「映画 それいけ！アンパンマン 人魚姫のなみだ」 「映画 それいけ！アンパンマン ゴミラの星」 「映画 それいけ！アンパンマン ロールとローラ うきぐも城のひみつ」 「映画 それいけ！アンパンマン ルビーの願い」 「映画 それいけ！アンパンマン 夢猫の国のニャニイ」 「映画 それいけ！アンパンマン ハピーの大冒険」 「映画 それいけ！アンパンマン いのちの星のドーリィ」 「映画 それいけ！アンパンマン シャボン玉のプルン」 「映画 それいけ！アンパンマン 妖精リンリンのひみつ」 「映画 それいけ！アンパンマン だだんだんとふたごの星」 「映画 それいけ！アンパンマン ブラックノーズと魔法の歌」 「映画 それいけ！アンパンマン すくえ！ココリンと奇跡の星」 「映画 それいけ！アンパンマン よみがえれ バナナ島」 「映画 それいけ！アンパンマン とばせ！希望のハンカチ」 「映画 それいけ！アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い」 「映画 それいけ！アンパンマン ミージャと魔法のランプ」 「映画 それいけ！アンパンマン おもちゃの星のナンダとルンダ」 「映画 それいけ！アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険！」 「映画 それいけ！アンパンマン かがやけ！クルンといのちの星」 「映画 それいけ！アンパンマン きらめけ！アイスの国のバニラ姫」 「映画 それいけ！アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国」 「映画 それいけ！アンパンマン ドロリンとバケ～るカーニバル」 「映画 それいけ！アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント」 「映画 それいけ！アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン」 6月27日 「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」＊独占配信 テレビドラマ（日本） 6月1日 「癒やしのお隣さんには秘密がある」 「俺のスカート、どこ行った？」 「侵入者たちの晩餐」 6月9日 夜ドラ「ミッドナイトタクシー」＊見放題配信 6月12日 Prime Original「クロエマ」＊独占配信 6月19日 「エミリとマリア」 6月21日 連続テレビ小説「おちょやん」 6月29日 大河ドラマ「麒麟がくる」 テレビドラマ（TBS） 6月1日 「愛していると言ってくれ」 「アンナチュラル」 「海に眠るダイヤモンド」 「義母と娘のブルースFINAL 2024年謹賀新年スペシャル」 「黒の女教師」 「西園寺さんは家事をしない」 「さよならマエストロ～父と私のアパッシオナート～」 「誰にも言えない」 「逃げるは恥だが役に立つ」 「逃げるは恥だが役に立つ ガンバレ人類! 新春スペシャル!!」 「100万回 言えばよかった」 「御上先生」 6月8日 「Eye Love You」 「【テオの"心の声"字幕付きSPバージョン】「Eye Love You」」 「きみが心に棲みついた」 「君には届かない。」 「グッドワイフ」 「くるり～誰が私と恋をした？～」 「高校教師（真田広之、桜井幸子）」 「スクール☆ウォーズ～泣き虫先生の7年戦争～」 「タイガー&ドラゴン」 「凪のお暇」 「名もなき毒」 「花のち晴れ～花男 Next Season～」 「白夜行」 「マイ・セカンド・アオハル」 「マイファミリー」 「まどか26歳、研修医やってます！」 「ライオンの隠れ家」 「私の家政夫ナギサさん」 「私の家政夫ナギサさん 新婚おじキュン!特別編×スペシャルダイジェスト」 6月10日 「グランメゾン東京」 「スペシャルドラマ「グランメゾン東京」」 6月15日 「Around40～注文の多いオンナたち～」 「S -最後の警官-」 「王様に捧ぐ薬指」 「表参道高校合唱部!」 「オレンジデイズ」 「カンナさーん!」 「監獄のお姫さま」 「危険なビーナス」 「君の花になる」 「恋はつづくよどこまでも」 「最愛」 「新春スペシャルドラマ「スロウトレイン」」 「空飛ぶ広報室」 「トリリオンゲーム」 「９ボーダー」 「VIVANT」 「弁護士のくず」 「ヤンキー君とメガネちゃん」 「リバース」 「流星の絆」 「私 結婚できないんじゃなくて､しないんです」 「わたしを離さないで」 6月22日 「アルジャーノンに花束を」 「美男ですね」 「石子と羽男－そんなコトで訴えます？－」 「Ｎのために」 「オー!マイ･ボス!恋は別冊で」 「カルテット」 「義母と娘のブルース」 「恋する母たち」 「37.5℃の涙」 「重版出来！」 「ダメな私に恋してください」 「妻、小学生になる。」 「パパとムスメの7日間(2022)」 「プロミス・シンデレラ」 「山田太郎ものがたり」 「ROOKIES」 「恋愛のすゝめ」 「私がヒモを飼うなんて」 「笑うマトリョーシカ」 6月29日 「アトムの童(こ)」 「あなたのことはそれほど」 「あのクズを殴ってやりたいんだ」 「１８／４０～ふたりなら夢も恋も～」 「桜蘭高校ホスト部」 「華麗なる一族」 「ケイゾク」 「下剋上球児」 「下剋上受験」 「Get Ready!」 「コウノドリ(2015)」 「コウノドリ(2017)」 「この世界の片隅に」 「ごめんね青春!」 「婚姻届に判を捺しただけですが」 「埼玉のホスト」 「獣医ドリトル」 「ナポレオンの村」 「南極大陸」 「ファイトソング」 「フェルマーの料理」 「ブラックペアン」 「ブラックペアン シーズン２」 「Heaven？～ご苦楽レストラン～」 「ＭＩＵ４０４」 「リコカツ」 テレビドラマ（海外） 6月1日 「4MINUTES」（タイ） 「SPARE ME YOUR MERCY」（タイ） 「ラブ・クランクイン～こじらせ片想い～」（中国） 「ロマンスは椿の花のように」（中国） 6月3日 「あったかいロマンス」（中国） 「紅恋伝～裏切りに隠された運命の愛～」（中国） 6月10日 Prime Original「エブリー・イヤー・アフター ～追憶の夏～」（Every Year After／アメリカ）＊午後4時から独占配信 「馭鮫記（ぎょこうき）」（中国） 6月17日 「想いの温度差～九霄寒夜暖～」（中国） 6月24日 「銅雀酒楼へいらっしゃい～仮面夫婦は恋のはじまり～」（中国） テレビドラマ（韓国） 6月1日 「ドラマの帝王」 6月15日 「イヴの愛」 「星も月もあげる」 「鄭道伝＜チョン・ドジョン＞」 6月22日 「残念ながら明日も出勤です！」＊独占配信 テレビアニメ（日本） 6月1日 「青い花」 「異修羅」 「異修羅 第2期」 「俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している」 「銀魂 (1年目)」 「銀魂 (2年目)」 「銀魂 (3年目)」 「銀魂 (4年目)」 「銀魂'」 「銀魂'延長戦」 「銀魂゜」 「銀魂．」 「ひとりじめマイヒーロー」 6月8日 「黒子のバスケ 第1期」 「黒子のバスケ 第2期」 「黒子のバスケ 第3期」 6月15日 「はたらく魔王さま！」 「はたらく魔王さま！！」 「はたらく魔王さま！！2nd Season」 「ドラゴンボール」 「ドラゴンボールＧＴ」 「ドラゴンボールＺ」 「ドラゴンボール改」 テレビアニメ（海外） 6月3日 Prime Original「ヴォクス・マキナの伝説」（Legend of Vox Machina／アメリカ）シーズン4＊午後4時から独占配信