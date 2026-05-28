相模原市・橋本の新商業施設に老舗とんかつ専門店の新店舗オープン。十穀米などコシヒカリが食べ放題

ホットランドネクステージは5月29日、神奈川県相模原市緑区に新たに誕生する商業施設「COTOE（コトエ）橋本」の1階に、『厚切りとんかつ よし平 コトエ橋本店』をオープンします。

■平日のランチタイムには、デザート付きのレディースランチも提供

同店は、昭和8年に和歌山県で創業した老舗とんかつ専門店。厳選した豚肉を熟成させて旨味を凝縮した「熟成ロース」や「熟成ひれ」を使用し、注文ごとに特級粉の粗挽き生パン粉をまとわせ、さらりとした米油でじっくり揚げています。ふんわりサクサクの衣とジューシーな肉の旨味を両立させた「厚切りとんかつ」は、世代を超えて愛されています。

店内の大かまどで炊き上げるごはんは、毎朝店内で精米する新潟県産コシヒカリを使用。白米のほか「十穀米」や「月替り炊き込みご飯（5月はたこめし、6月は太刀魚）」の3種類を用意しています。御膳メニューを注文すると、これら3種のごはんに加え、味噌汁、キャベツ、お漬物がすべて食べ放題（おかわり自由）で楽しめます。

店内では、看板メニューの『厚切り熟成ロースかつ膳』をはじめ、選べるデザート付きの『レディース膳』、おもちゃ付きの『わんぱくセット』など、三世代で楽しめる多彩なラインナップを用意。平日（月〜金）のランチタイムには、「厚切り熟成180gロースかつランチ」（1,969円）など、人気メニューをお得な価格で提供します。

そのほか、オフィスや家庭でもお店の味を楽しめるテイクアウト用の各種お弁当や盛り合わせも豊富に取りそろえます。

■店舗概要

店舗名：厚切りとんかつ よし平 コトエ橋本店

オープン日：2026年5月29日（金）

営業時間：

＜平日＞ 11:00-15:00（L.O. 14:30）、17:00-21:00（L.O. 20:30）

＜土日祝＞ 11:00-15:30（L.O. 15:00）、16:30-21:00（L.O. 20:30）

住所：〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-3 コトエ橋本1F

客席数 ：54席（カウンター6席、テーブル12卓／48席）

支払い方法：現金・クレジット・交通系IC・ID

駐車場 ：COTOE橋本 お客様駐車場あり

テイクアウト：有

※混雑状況により、ラストオーダーが早まる場合があります

（フォルサ）