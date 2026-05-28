タレントの指原莉乃（33）、俳優の満島真之介（36）、「JO1」の河野純喜（28）、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が、6月20日から配信のABEMA「CELEB SECRET」でMCを務める。このほど取材に応じ、番組をPRした。

セレブ女子のドキュメンタリー番組。初回収録を終えた指原は「活力がもらえて、自分も何かに挑戦していたいし、常に努力し続けたいと思った」と感化された様子だった。

自身が尊敬する“セレブ”は作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏。「私の師匠。本当にいろんなことを教えていただき、いろんなご飯を食べさせてもらって、いろんなところに連れてってもらって、いろんな経験をさせてもらった」と尊敬の念を口にしたが「してもらったことと同じことを自分もしたいと思って、秋元さんに連れていってもらったお店に＝LOVEのメンバーを連れていったんですよ。払いたくないと思いました」と苦笑いした。

その一方、番組にちなんで自身の秘密を聞かれると「今月、カード爆発するくらいお金使いました。＝LOVEのMUFG国立のコンサートがチケット完売したので、その記念に」とうれしそうに語っていた。