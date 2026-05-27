プロが伝授！リサイクルショップの査定額を爆上げする『売る前の簡単すぎる裏技3選

その不用品、リサイクルショップに持って行くの、ちょっと待って。せっかく売るなら、少しでも高く買い取ってもらいたいですよね。

同じ品でも、ちょっとしたポイントを押さえれば査定額アップにつながることも。今回は、知っておきたい3つのコツを、リユース事情に詳しい川崎さちえさんに教えていただきました。

ショップで高く買い取ってもらうコツ3選

「売れる時期」を見極めて持ち込むのが鉄則

その時期に需要が多いものほど、高値がつきます。たとえばスキーグッズは冬、家電は新生活が始まる春先がおすすめ。買い取り価格がアップするキャンペーン期間もねらい目です。ただしこれらの時期は店頭での査定も混むため、朝早い時間に持ち込んだり、出張買い取りを早めに予約したりすると、待ち時間が少なくすみます。

本やまんがは全巻、食器は箱があると有利に

本やまんがは、全巻セットのほうが売買するときにお店側の効率がいいため、回転のいい人気作品ほど全巻セットが高く売れます。また、高級ブランドの食器は箱のロゴやデザインにも価値があるため、箱とセットのほうが高値がつきます。

家電の保証書は期間外でも信頼のあかし

家電は、保証書や取扱説明書があるとその価値を証明できるため、買い取り価格が高くなる傾向に。とくにもとの値段が高いものや有名メーカーのものは、保証期間が終わっていても本物であることを証明するものとして、保証書があったほうが断然、有利になります。

売る時期や箱・保証書の有無など、知っているだけで差がつくポイントも。手放す前の参考にしてみてくださいね。

教えてくれたのは……川崎さちえさん

ネットオークションやリサイクルショップの利用歴が長く、メルカリをはじめとしたフリマアプリ歴も10年以上。NHK「あさイチ」などの情報番組やWebメディアで、経験に基づいたフリマアプリの賢い使い方を発信している。All Aboutフリマアプリガイド。

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）