【丸亀製麺】好きなうどんの「並」→「大」増量が3日間限定で無料！暑い夏に嬉しい″冷″うどんも対象だよ《5月27日〜29日》

丸亀製麺は、2026年5月27日から29日の3日間限定で、うどん「並」サイズが無料で「大」サイズに増量できる「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン」を全国の店舗で開催します（一部店舗を除く）。

テイクアウトも増量キャンペーンの対象

物価高や省人化が進み、わくわく感や温もりが薄れつつある外食業界の中で、「もっと、うどんであなたを驚かせたい」を今年のテーマに掲げる丸亀製麺は、嬉しい驚きを届ける「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ」を用意しています。

その「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ」の第1弾として、5月27日から29日までの3日間限定で、うどん全商品を対象に、「並」サイズから「大」サイズへの麺増量を無料で提供します。

すでに各地で真夏日が記録され、"夏の早期化"が目立つ今だからこそ、ツルッと喉越しの良いうどんをお得に楽しめるキャンペーンを利用して、しっかり食べてパワーをつけましょう。

テイクアウトも増量キャンペーンの対象です。

ただし、「並」から「大」への変更だけが対象で、「小」から「並」や「大」から「得」への増量、「大」サイズが無い商品、全サイズ同一価格の商品、セット商品に含まれるうどんは対象外です。

また、店舗ごとの取り扱い商品により、対象商品が異なります。

本キャンペーンはクーポンおよびうどん札特典と併用が可能です。

なお、東洋大学店、駒澤大学店、羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ビル店、十和田店、大船笠間口店、益田店、神田小川町店では実施がありません。神田小川町店は「讃岐うどん職人祭2026」開催のため、5月27日が未実施となります。

詳細は公式ホームページのキャンペーンページで確認できます。

東京バーゲンマニア編集部