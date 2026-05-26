浜田雅功が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを直々に招き、トークとカラオケを楽しむ新番組『浜田ウタ功』 「DOWNTOWN+」で6月17日より配信

浜田雅功が「普段カラオケでよく歌う曲」のアーティストを直々に招き、トークとカラオケを楽しむ新番組『浜田ウタ功』 「DOWNTOWN+」で6月17日より配信