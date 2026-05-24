グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は元OLの癒し系王道グラドル・七海まりさんのイベントの模様をお届けします！

【画像】ましゅまろボディを披露！

☆Icupバストの癒し系ましゅまろボディでOL経験も活かしたグラドル王道の注目DVD！



2ndDVD『たわわな愛』(スパイスビジュアル)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館(2026年4月18日)





●七海まり（ななみ・まり）

11月5日生まれ 千葉県出身 T165cm B90 W65 H91

"癒し系ましゅまろボディ"や"Icupバストの抜群スタイルとほんわかしたキャラクター"がキャッチフレーズの注目王道グラドルであります。

2025年10月に1stDVD『Seven Seas』をリリースして11月にイベントでした。そして2026年2月には見事"ミスアクション2026"で単独グランプリを獲得しています。

副賞は紙の写真集の発売だったので、そのへんも楽しみですね。ファーストの時は、元秋葉原のコンカフェ勤務とのことでしたが、その後、OL勤務を経ていたらしく、それが今回のDVDの会社員設定に活かされているような。

というわけで、今回のDVDもグラドルDVDの王道さとOL経験を活かした見どころポイントがかなり充実しております。

――今回はいつごろどちらで撮影しましたか？

七海 昨年の秋に都内で撮影しました。

――テーマやストーリー、役柄は？

七海 会社で働いている私と、上司の方（先輩）の恋愛ストーリーです。

――不倫ですか？

七海 不倫ではないと思います（笑）。

――御本人の気に入っているシーンとか、オススメのシーンをいくつか紹介してください。

七海 オススメのシーンは、イチゴ柄の眼帯ビキニのシーン。このシーンは先輩のことを（お風呂で）洗ってあげるシーンなんですけど、会社で働いている時は、そんなことは絶対にありえないので、ドキドキするシーンかなと思って、好きなシーンです。

――他にはどうですか？

七海 もう一つは、金色のテカテカマイクロビキニ。DVDにこの金色の水着が入っていれば買うという人がいるくらい、DVDでは王道みたいなので、これも見ていただきたいと思います。

――OLとして働いている職場のシーンとかもあるんですか？

七海 職場の格好もあります。

――タイトルにちなんで、たわわななところが一番アピールできているシーンはどこですか？

七海 たわわなところがよく出ているのは、やっぱりバランスボールのシーンです。

――ボレロで、下乳がかなり出てますね。

七海 そうですね。

――白レースV字ハイレグのジャケットもなかなかすごいですよね。

七海 実はこれ、最初はネコ耳も付けていたんですが、外してほしいという指示が出て（笑）。でもこれが一番、ファンの方から好評でしたね。

――七海さんは2月に"ミスアクション"のグランプリを獲得したんですよね。受賞してから何か変化とか、反響はありましたか？

七海 そうですね。どんどんメディア等に出させていただき、自分でも実感できるくらい、いろんなところに顔を出させていただけています。

――この先はどんな感じで、ご自身を見せていこうと思っていますか？

七海 撮影会でまだ1位になったことがないので、撮影会で1位になりたいです。あとは、たくさんの人をDVDとかで癒していけたらいいなと考えております。

――会社のOLの方は、もう辞めたんですか？

七海 OLは去年の秋に辞めています。DVDの撮影は辞めた後ぐらいだったんですけど、それまで実際に自分が会社で働いていたのもあって「会社の先輩とか、見てたらどうしよう」みたいな感じでちょっと恥ずかしかったです（笑）。

――今は、グラビアアイドル専業なんですか？

七海 専業です。

――専門学校にも行かれているんですよね。

七海 4月から鍼灸の専門学校に通っています。肩こりとかを治す針の学校です。午前中は授業なので、午前中にがんばって行って、午後は復習みたいな感じの生活を送ってます。

――通う期間はどのくらいの予定ですか。

七海 3年間です。

――憧れや目標のグラビアアアイドルの方はいますか？

七海 伊織いおサンです。

――どういうところが憧れですか？

七海 オッパイがすごく大きいのに、締まっているところは締まってて。写真でこんなに綺麗に写れる方はなかなかいないんじゃないかと思って好きになりました。伊織さんの体型を憧れにしています。

＊ ＊ ＊

どうして鍼灸の学校に通うのかは突っ込める時間がなくてすいません。純粋に鍼灸を勉強したくて、別にグラビア活動のために通うのではないと思いますが、結果的にその経験がグラビアのリアルさに活かされる機会もありそうで楽しみです。

"ミスアクション2026"もグランプリの副賞が写真集なので、それにDVDも連動しそうで、それが次回作あたりになるのか、注目ですね。

取材・文・撮影／北川昌弘