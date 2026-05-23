この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「日本人彼女のご両親に結婚挨拶をしました。僕が韓国人でも許してくれるのか？」と題した動画を公開しました。韓国人留学生であるパクくんが、日本人彼女の両親へ結婚の挨拶に向かう際の葛藤や当日の様子、そしてご両親からかけられた温かい言葉について語っています。



動画の冒頭、パクくんはプロポーズ成功後の心境を吐露。「結婚って本人同士がどれだけ愛し合っていても通らなきゃいけない最難関ステージがありますよね」と述べ、ご両親への挨拶に対する緊張感を語りました。特に「僕は韓国人、相手は日本人」という点から、文化の違いや外国人であることを理由に反対されるのではないかという不安が大きかったといいます。



挨拶の場として指定されたのは、ご両親の配慮により「地元のうなぎ屋」でした。パクくんは、言葉だけでなく心を文字に残したいと考え、前日に便箋を用意。「彼女と出会った日のこと」「二人で笑い転げた日々」「研究が辛い時に支えてくれたこと」など、これまでの感謝と未来への約束を手紙に綴りました。



当日、うなぎ屋の個室で手紙を読み上げると、お母様は優しく微笑み「あららすごい手紙だね。まっすぐな気持ち、ちゃんと伝わったよ」と受け入れてくれたそうです。実はその様子をお母様がスマホで動画撮影していたという、微笑ましいエピソードも明かされました。



さらに、ご両親は「あなたたちが幸せならそれでいいよ」と結婚を承諾。国籍や肩書きではなく、人としての信頼関係を見てくれたことに対し、パクくんは「地位よりも心のつながりの方がずっと強い」と実感し、胸が熱くなったと振り返っています。



国境を越えた家族の絆と、誠実に向き合うことの大切さを教えてくれる本動画。温かい気持ちになりたい時に、ご覧になってみてはいかがでしょうか。