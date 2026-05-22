100均のホルダーが最適解。「直置きするとすぐカビる…」快適性が上がる浴室収納グッズ

浴室のスポンジ収納にお悩みの方にぜひチェックしていただきたいのが、セリアの『マグネットバススポンジホルダー』です。工具不要で壁にピタッと設置でき、直置きヌメリ問題を解決。通気性の良い構造で、カビ対策にも効果的です。毎日の掃除ストレスを軽減してくれること間違いなし。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：マグネットバススポンジホルダー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：5×6.5×6.3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4968951212582

毎日の掃除や片付けを快適に！セリアの便利なホルダーをチェック

浴室のスポンジ収納は、意外と最適解が見つかりにくいですよね。

直置きすると水が切れずにヌメりやカビの原因になるし、吊るして乾かしたくてもスポンジにループが付いていなかったり、そもそもタオルバーのスペースが足りなかったり…

ちょうどいい置き場所がないことも多いです。

そんな日常の小さなストレスを解消してくれるのが、セリアの『マグネットバススポンジホルダー』です。

浴室の壁にマグネットでピタッと取り付けるだけで、簡単に収納スペースが生まれるのが最大の魅力。工具も工事も不要で、思い立ったその場で設置できる手軽さがあります。

シンプルで使いやすい！『マグネットバススポンジホルダー』

取り付けできる浴室の壁面は、断熱材・鋼板・壁面（プラスチックなど）です。

マグネットの強さは極端に強力というほどではありませんが、しっかり水気を切った状態で設置すれば、勝手にずるずると下がってくるといったトラブルはほとんど起きませんでした。

むしろ取り外しや位置調整がしやすいという点では、扱いやすさにつながっています。

ホルダーはフックのような形状になっており、一般的な薄いスポンジはもちろん、少し厚みのあるタイプでもしっかり掛けられるような設計。

また、スポンジを壁に直接触れにくいため、通気性が良く水切れがスムーズになるのもポイントです。

さらに、ホルダーに穴が空いた構造になっているので空気の通りがよく、乾きやすさにも配慮されています。

浴室という湿気の多い環境では、この乾きやすさが衛生面でも嬉しいです。

今回はセリアの『マグネットバススポンジホルダー』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。