この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【eppfun LE AUDIO Transmitter】レビュー｜ワイヤレスでもFPSができる！全部入りのオーディオトランスミッター」を公開した。動画では、ワイヤレスイヤホンでの動画視聴やゲームプレイ時の「音ズレ」に悩む人に向けて、「eppfun LEオーディオ対応Bluetoothトランスミッター」の魅力を徹底レビューしている。

動画内では、ワイヤレス環境でFPSゲーム「Apex Legends」や「VALORANT」をプレイする際の遅延問題を取り上げ、有線イヤホンの煩わしさを解消するアイテムとして同製品を紹介。「DENON PerL Pro」や「Technics EAH-AZ100」を使用して実際に「Apex Legends」のランクマッチを数試合プレイした結果、「感覚を研ぎ澄ませても音ズレが解らないレベル」と高く評価した。有線と遜色ないだけでなく、首を自由に動かせる上にケーブルが服に当たるタッチノイズもないため、「とても快適にプレイすることができました」と語っている。

機能面について、最新の「LE Audio」に加え、「aptX Adaptive」や「aptX LL」など主要なクラシックコーデックをほぼ網羅している点を強調。さらに、USB-C、コアキシャル、オプティカル、AUXという4系統の豊富な入力端子を備え、本体のスイッチで簡単に切り替えられる点にも言及した。PCだけでなく、テレビやタブレット、オーディオシステムなど幅広く接続できる利便性を紹介している。

その上で、これだけの高機能を備えながら価格が6,000円程度に収まっている点に注目。「卓上のBluetoothレシーバーは現状これ一択でいいのではないかと思うくらいのコストパフォーマンス」と絶賛している。一方で、LEオーディオは普及して間もないため、イヤホンによっては接続仕様が異なる可能性があると指摘。ゲームでの使用を考えている場合は「保険のためaptX AdaptiveやaptX LLにも対応しているイヤホンを選択したほうが無難」と、独自の視点で選び方のヒントを付け加えた。

最新のオーディオ規格に対応しつつ、実用性と価格のバランスに優れた同製品。ワイヤレスの快適さを保ちながら、遅延のない本格的なゲーム環境を構築したい人にとって、非常に魅力的な選択肢となりそうだ。

YouTubeの動画内容

01:24

ワイヤレスでもFPSゲームが遊べる低遅延性
02:34

4系統用意された豊富な入力端子
02:57

高機能な割にリーズナブルな価格
03:20

気になる点：LEオーディオで接続できない場合もある？

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