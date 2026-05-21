新潟市は、ミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得した中井亜美選手に、新潟市スポーツ大賞を贈る表彰式を6月に開催すると発表しました。



新潟市出身で女子フィギュアスケートの中井亜美選手は、ミラノ・コルティナオリンピックで日本フィギュア史上最年少の銅メダリストとなりました。今回、中井選手に贈られる『新潟市スポーツ大賞』は、スポーツの活躍を通じて市民に勇気や感動を与えた選手に贈られるもので、中井選手は個人としては11人目の受賞です。



■新潟市 中原八一市長

「原点である新潟市のアイスアリーナで行えるということになりましたので、その場で多くの市民の皆さんも交えて中井亜美選手の功績をたたえられるということで、大変うれしく思っております。」



表彰式は、中井選手が小学生のころに通っていた新潟市のスケートリンク『MGC三菱ガス化学アイスアリーナ』で6月11日(木)に開催される予定です。



また、新潟市は市民を対象に参加者約400人を募集するとしています。