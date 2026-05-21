動物病院に着いたことを察知して、思いがけない場所に逃げ込んでしまったワンコの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で3万2000回再生を突破し、「可愛すぎるｗ」「絶対に出ないという強い意志を感じる」といったコメントが寄せられています。

【動画：犬の爪を切るため、車で病院へ→到着した瞬間に怖がってしまい…思わず逃げた『まさかの場所』】

動物病院に到着→座席の下から出てこない…

TikTokアカウント「tnsk.1106」に投稿されたのは、動物病院に到着したことに気づき、予想外の場所に隠れてしまったミニチュアダックスフンド「お殿」くんの様子。お殿くんと、同居犬の「ピース」ちゃんは、爪切りのため動物病院にやって来たのだそう。

動物病院という「身の危険」を察知したお殿くんが身を隠したのは、車の座席の下。おやつとおもちゃでのご機嫌取りは失敗に終わってしまい、お殿くんは狭い座席の下から出てこなくなってしまったんだとか。

全く動こうとしないワンコ

「出ておいで、殿」とママに呼ばれ続けるお殿くんですが、出てくる気配は全くありません。いつもはとってもいい子だというお殿くんですが、「病院へは絶対に行きたくない」という強すぎる意志が完全に勝っているよう。

お殿くんは賢さのあまり、病院への道順や建物を覚えていて、察知力が鍛えられているのだそう。全く出てくる気配がないまま、お殿くんの診察の順番は近づき、ママの声にも焦りが見られます。

冷静なお姉ちゃん犬

一方のピースちゃんは、座席の上でお殿くんを出待ち中。さすがはお殿くんよりも7歳年上のピースお姉ちゃん、その落ち着いた様子には、大人の余裕すら感じてしまいます。

動物病院が怖すぎて、狭い座席の下に隠れ続けているお殿くん。そんなお殿くんのビビりな姿は、たくさんの人をキュンキュンさせることとなったのでした。

投稿には「可愛すぎるｗ」「絶対に出ないという強い意志を感じる」「ダックスだから入れる場所」「匂いと場所でわかるよね」「かしこいからすぐ感じとるよね」といったコメントが寄せられています。

お殿くんとピースちゃんのキュートで愉快な日常は、TikTokアカウント「tnsk.1106」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tnsk.1106」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。