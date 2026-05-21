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海外不動産投資家の宮脇氏が指摘する航空会社の構造問題。ANAのSFC「生涯会員制度の終了」の裏にあるインフレとサービス低下

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「2028年4月からSFC会員が終了!?海外移住をする人が知っておくべきラウンジ問題について解説します！」と題した動画で、2028年に予定されているANAのSFC（スーパーフライヤーズカード）制度の変更について、その背景と今後の対策を投資家的な視点で語っている。



動画の中で宮脇氏は、図解を用いてこれまでのSFC制度を解説。クレジットカードの年会費を払えば一生涯ステータスを維持できたが、2028年4月から「SFCプラス」と「SFCライト」の2階級に分かれると説明した。年間300万円以上の決済がないと、ラウンジの利用や優先搭乗ができなくなることに触れ、「カードを持っていたら一生ゴールドというそういうルールがなくなって」と、実質的な生涯会員制度の終了であると指摘した。



この変更の背景について、宮脇氏は会員数の増加による「ラウンジ混みすぎ問題」を挙げる。夕方の羽田空港などで「ここは居酒屋なのかなと思うぐらい混んでいる」と現状を表現し、本当に大切にすべき年間10万ポイントを獲得するダイヤモンド会員の満足度が下がっていることを説明。「収益性の高いお客さんにスペースを還元していこう」という航空会社側のビジネスとしての正論を客観的に語った。



さらに、この流れはアメリカの航空会社ではすでに導入されているグローバルスタンダードであり、今後はJALやマリオットなどのホテル業界にも波及していく可能性を示唆。対策として、特定のカードに決済を集中させることや、ユナイテッド航空などへのステータスマッチを利用する方法を紹介している。



一方で、年間300万円の決済を無理に行おうとする層に対し、宮脇氏は「典型的なサンクコストの罠にハマっている」と厳しい言葉を投げかけた。「ステータスを維持するために不要な買い物をしようとか、いらない決済をしたりとか」することは投資として赤字だと断じている。最後に宮脇氏は「プライオリティパスなどの代替手段も活用しつつ、自身のライフスタイルにとって本当にそのステータスが必要なのか、冷静に見極めるべきだ」と動画を締めくくった。