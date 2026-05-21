ペット保険ご成約プレゼントキャンペーン

【第一アイペット】社名変更記念！新規お見積り・お申込みキャンペーン（2026/6/30まで）

第一アイペットでは、【第一アイペット】社名変更記念！新規お見積り・お申込みキャンペーンを実施中！キャンペーン期間内にWeb上で対象商品をお見積りいただいた方の中から、抽選で毎月500名さま（合計1,500名さま）に「タリーズデジタルギフト（200円分）」をプレゼント！また、キャンペーン期間中に、第一アイペットのペット保険にお申込みいただき、ご成約すると、全員にもれなく「サーティワン 200円デジタルギフト」をプレゼント！さらに、期間中にお申込みいただいたご成約者さまの中から抽選で5名さまに「Dyson Supersonic Nural™ Shine ヘアドライヤー」、50名さまに「“うちの子”の写真で作るオリジナルマグカップ」をプレゼント！

※キャンペーン対象条件等、必ずご確認ください。

【獣医師監修】わんちゃんのストレスサイン

わんちゃんはストレス状態が慢性的に続くと、健康に深刻な影響がでたり、日常生活に支障が及ぶほどの問題行動に発展することがあります。

では、どんな症状が出たら注意すべきなのでしょうか？

ストレスサインの見分け方

恐怖や不安を感じた時に見られる反応

ストレスを感じることで生じる葛藤行動

その他重要なストレスサイン

ストレスがもたらす悪影響

震える 体をかたくする 尻尾を下げる 下げた尻尾を後ろ足の間に巻き込むあくびをする 体を舐める 体を掻く 舌を出してハァハァと呼吸をする（パンティング） 舌舐めずりをする 体をブルブルと振る 同じ場所を行ったり来たりする下痢をする 嘔吐をする 食欲不振になる 食欲が異常に増す フケが増える 毛が抜ける

ストレスサインを出しているのに、飼い主さまに全然わかってもらえないと、最終手段として「咬む」という攻撃行動を起こすことも。

また、トイレ以外の場所でマーキングをしたり、分離不安になったり、自分の足先や体を舐め続けたり、自分の尻尾を追いかけてぐるぐる回ったり、出血するほど尾を噛んでしまう...ということもあります。

いつもと様子が違うと思ったら...

小さなストレスサインの段階で気づいてあげられるのは、一緒に生活をしている飼い主さまだけです。

どうか見逃さないであげてくださいね。

また、このような症状はストレスだけが原因ではない可能性もあります。

いつもと違う、何か様子がおかしいなと思ったら、すぐに病院に連れて行ってあげましょう。

第一アイペット 獣医師

【鷲島 祥子】

万が一病気だった場合、早期発見できれば治療の幅も広がり、治る確率も高くなります。

でも、診療費が気になって気軽に動物病院に行けない...

それなら、診療費の負担が軽減できるペット保険への加入を検討してみませんか？

お客さまの声をご紹介

主人のシャツのボタンを飲み込み慌てて病院へ

主人が保険と名の付くものはどれも嫌いでペット保険の加入も嫌がりましたが、3か月の子犬を迎えるにあたり1歳まではいろんな問題を起こすからと説得されて加入。家の中に慣れて安心していた頃、主人のシャツのボタンを飲み込み慌ててアイペット対応動物病院へ。おかげさまで急な出費を抑える事ができて本当に助かりました。

名前：はにまるちゃん

飼主：はにまるちゃんママさま

大学病院の獣医療センターでの入院・治療費を見てびっくり！

うちの子がまだパピーの頃、大きな病気をしました。大学病院の獣医医療センターで何日も入院したんです。ICUに入り入院費もとても高額でしたがその時は費用のことよりも「1日も早く良くなって欲しい」、その一心でした。大学病院の先生達が一生懸命治療してくださって無事に完治する事ができたのですが、退院のときに入院・治療費用を見てびっくり！そんな時、第一アイペットに入っていて本当に良かったと実感しました。それ以降は特に大きな病気やケガもなく、とてもとても元気な子に育ちました！パピーの頃は身体が弱くて大変な思いもたくさんさせちゃったけどこれからは元気に長生きしてもらいたいです。

名前：イヴちゃん

飼主：イヴちゃんママさま

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※募集代理店：株式会社ピーネストジャパン

引受保険会社：第一アイペット損害保険株式会社

※代理店は保険契約締結の媒介を行います。保険契約は、お客さまの保険契約のお申込みに対して第一アイペット損害保険株式会社が引受けの承諾を行った場合に限り成立します。

MS2756-01(26.04)