子どもに優しい大型犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で26万8000回再生を突破し、「なんて優しいの」「無償の愛に満ちてる」「絆の深さがわかります」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：喧嘩になった双子の姉妹→号泣していたら、状況を察した犬が…『ぼくのことで喧嘩しないで』尊すぎる展開】

「一番一緒に寝てるのは私！」

Instagramアカウント「oliver.11_05」の投稿主さんは、アメリカンピットブルテリアの『オリバー』くんとの暮らしを紹介しています。

ある日、双子姉妹の間で小さな言い合いが始まったそうです。きっかけは、オリバーくんと「誰が一番一緒に寝ているか」という、とっても平和なテーマ。お姉ちゃんが「オリバーと一緒に寝てる回数、多いのはわたしだと思う～！」と主張すると、妹ちゃんもすかさず「私やし！私のほうがいっぱい一緒に寝てるもんね～！」と反論。

お互い譲る気はなく、双子姉妹で小さなバトルが勃発してしまったのだとか。結果、言い負かされた妹ちゃんが号泣するという事態に。そこにやってきたのは、まさかのオリバーくんでした。

優しすぎるオリバーくん♡

激しく言い合う双子姉妹の様子を見ていたオリバーくんは、まるで「ボクのことでケンカしないで～」「泣かないでよ～」とでも言いたげな優しい表情に。泣いている妹ちゃんのそばに寄り添い、心配そうに見つめたといいます。

オリバーくんは、投稿主さんにチラリと目配せして、妹ちゃんに添い寝したそう。その姿は、まるで妹ちゃんを励ましているかのようだったとか…。

涙が止まらなかった妹ちゃんも、オリバーくんに癒されたのか、今度はオリバーくんをヨシヨシ。優しくなでながら、そのまま安心したように眠りについたのだとか。オリバーくんを大好きな気持ちが伝わってくる、心温まるワンシーンなのでした♡

この投稿には「ホッコリさせて頂きました」「優しいワンちゃんだなぁ」「気持ちがちゃんと伝わってるんですね」などの温かなコメントが寄せられています。

泣いていると必ず駆けつける

そんなオリバーくんは、普段から泣いている双子姉妹を優しく慰めてくれるそうです。ある日、お風呂上がりに楽しみにしていた飲み物がなくて、双子姉妹が号泣してしまったときのこと。オリバーくんは、すぐに駆け寄ってきたのだとか。

そして二本足で立ちながら、ペロペロと顔をなめて「大丈夫だよ～」と励ますように寄り添っていたそうです。まるで本当のお兄ちゃんみたいな優しさに、思わず胸が温かくなるエピソードなのでした。

オリバーくんとご家族の平和な日常はInstagramアカウント「oliver.11_05」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「oliver.11_05」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。