犬の肉球ケアをしないとどうなる？

犬の肉球ケアを怠っていると、まず起こりやすいのが「乾燥」です。

犬の肉球が白っぽくなっていれば、それは乾燥のサインです。乾燥したまま放置された肉球は、硬くなって弾力を失ったり、ひび割れたりすることがあります。

ひび割れた肉球から細菌が侵入すると、炎症を引き起こしたり、感染症を引き起こしたりすることがあります。

また、痛みから歩くことを嫌がり、お散歩に行くことができなくなってしまうこともあります。

痛みから犬が肉球をしきりに舐めることがあり、炎症の原因にもなりますし、皮膚病になってしまうこともあります。

肉球が炎症や感染症を引き起こしたり、皮膚病になったりすると、なかなか治らないのが特徴です。そして、悪化しやすく、治ったように見えて、すぐにぶり返すということがよくあります。

犬の肉球の役割

衝撃を吸収するためのクッション材の役割

犬が歩いたり走ったりするとき、肉球には衝撃を吸収するためのクッション材のような役割があります。

犬の肉球には弾力性の高い脂肪細胞が含まれているのですが、この脂肪細胞が地面から伝わる衝撃を吸収してくれています。

肉球がクッション材のような働きをしてくれることによって、骨や関節への負担が軽減されたり、硬い地面を歩くときにかかる体への衝撃が和らいだりします。

地面を踏みしめるための滑り止めの役割

バランスを保ちながら走ることができるのも、急な方向転換をすることができるのも、犬の肉球に地面を踏みしめるための滑り止めの役割があるからです。

肉球が乾燥していたり、足裏の被毛が伸びすぎていたりすると、肉球が十分に役割を果たすことができず、しっかりと地面を踏みしめることができなくなるため、滑ったり転んだりしやすくなります。

地面の状態を感じ取るセンサーの役割

犬の肉球にはセンサーのような役割があり、地面の状態を感じ取りながら歩いています。

靴下や靴を履かせてしまうと、センサーとしての役割を果たすことができなくなってしまい、バランスを保って歩くことが難しくなってしまうことがあります。

靴や靴下を履かせることが必要になる場面もあるかもしれません。日頃から履き慣れておくことが大切です。

体温の調節を助ける役割

肉球には汗腺があり、汗をかくことで体温の調節を助ける役割があります。

運動をした後は肉球がほんのりと湿っていることがあります。緊張しているときにも肉球がほんのりと湿っていることがあります。汗腺から汗が出ているからです。

犬の肉球トラブルを防ぐためのメンテナンス方法

日頃から愛犬の肉球の健康状態をチェックしましょう。白っぽくなっていたら乾燥のサインです。

お散歩の後は、肉球についた汚れを優しく拭いて落としましょう。乾いたタオルでもいいですし、犬用のウェットティッシュでも構いません。

洗わなければならないほど汚れてしまったときは、ぬるま湯で洗い流し、必ず乾いたタオルやドライヤーを使ってしっかりと乾かしましょう。

犬の肉球が乾燥して白っぽくなっているとき、拭いたり洗ったりした後は、犬用の肉球クリームを塗って保湿しましょう。

乾燥がひどいとき、ひび割れがあるときは、肉球クリームだけでは十分なケアをすることができない場合がありますので、獣医師に相談しましょう。

まとめ

犬の肉球には主に、衝撃を吸収するためのクッション材の役割、地面を踏みしめるための滑り止めの役割、地面の状態を感じ取るセンサーの役割、体温の調節を助ける役割があります。

ケアが不十分であると、これらの役割を十分に果たすことができなくなり、関節を痛めやすくなったり、怪我をしやすくなったりすることがあります。

こまめなメンテナンスをし、愛犬の快適な暮らしをサポートしましょう。

(獣医師監修：葛野宗)