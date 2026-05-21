◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝５月２１日、栗東トレセン

３歳牝馬の頂点を決めるオークスの出走馬１８頭と枠順が５月２１日、確定した。

ＪＲＡ女性騎手として初めてクラシック競走に騎乗する今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝が乗るジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）は８枠１６番に決まった。１６番枠は、１８頭立てとなった１９９２年以降では、１９９７年のメジロドーベル、１９９９年のウメノファイバーの２頭が勝っている。

枠順を確認した今村騎手は「与えられた枠で頑張ろうと思います。スタートしてから、最初のコーナーでどこにいるかがカギですね」と冷静に話した。新馬戦、そして前走の忘れな草賞と同じ、２戦２勝のピンク帽子は吉兆だ。「追い切り後もカイバおけに顔を突っ込んでいました。精神力が強い子ですね」と愛馬のタフさに笑顔を浮かべた。

注目度だけではなく、これまでのレースぶりから能力も証明済み。「大観衆でのまれないように（ファンの皆さんに）見守っていただけたら」と鞍上。２４００メートルを走り切った先には、どんな景色が広がっているだろうか。