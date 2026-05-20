＠cosme「上半期新作ベストコスメ」TOP10発表！ 大賞はd プログラム「モイストケアローションEX」〈取材レポ〉
国内最大の化粧品口コミサイト「＠cosme」は、5月20日（水）に、「＠cosmeベストコスメアワード2026上半期新作ベストコスメ／2026下半期トレンド予測」を開催。「＠cosmeベストコスメアワード2026上半期新作ベストコスメ」の総合大賞を「d プログラム」の「モイストケアローションEX」が受賞、上位10位に乾燥対策アイテムが多数ランクインする結果となった。
【写真】「2026上半期新作ベストコスメ」TOP10一覧
■物価高の中“値下げ”を決断 企業努力が見える結果に
「dプログラム」は、1997年に誕生した敏感肌のためのブランド。今回1位に輝いた「モイストケアローションEX」は、昨年10月にリニューアルした高保湿タイプの化粧水で、物価高の悩みが絶えない昨今に“値下げ”を決断した価格帯にも注目が集まる商品だ。
「＠cosme」のリサーチプランナーは今回のアンケートで「化粧品全般において物価高の影響で、投資する価値があるものかどうかを以前より考えるようになった」という質問に対して「そう思う」と回答した人が8割を超えたと明かす。そんななか大賞に輝いた「d プログラム」の「モイストケアローションEX」はリニューアルに伴い1割値下げ。「敏感肌の方へ、1人でも多く（商品）を届けたいという思いが企業努力として届いたことが、まさに物価高の時代に評価される1つのポイントだったのではないか」と分析していた。
資生堂 ジャパンブランド マーケティング本部 ダーマ・クリニカルマーケティング部 dプログラム ブランドディベロップメントG ブランドマネージャーの家谷氏によると、「モイストケアローションEX」は構想から発売まで約4年の月日を要し、多くの困難と挑戦があったという。「長年愛されてきた商品であること、敏感肌の方はとても商品選びに慎重で、必ずしも変化を望んでいるわけではない中でのリニューアルだった」と、大きな責任と覚悟をもっての挑戦だったと吐露。「実際に使われたお客様の生の声を通じて、ある意味満足と信頼の証としてこのような賞をいただけたことをチーム一同本当にうれしく思っております」と、今回の受賞を喜んだ。
また、総合TOP10では、2位に入賞した「ロージーローザ」の「パウダーブラシEX＜アングルド＞」を除く9アイテムに肌や唇へのうるおい・保湿をうたう乾燥対策アイテムがランクイン。生活者の間ではスキンケアにとどまらず、保湿感のあるメイクアップやベースメイクを取り入れて、日常的に乾燥対策を行っている様子が分かるラインナップがそろった。
★「＠cosmeベストコスメアワード2026上半期新作ベストコスメ」TOP10
1位：d プログラム「モイストケアローションEX」
2位：ロージーローザ「パウダーブラシEX＜アングルド＞」
3位：Anua「ビタミン10ポアストリクスセラム」
4位：Anua「PDRNヒアルロン酸ハイドレイティングミスト」
5位：ルルルン「ルルルンハイドラPD マスク」
6位：ルルルン「ルルルンプレシャスGREEN（Glow Up）」
7位：M・A・C「パウダーキスヘイジーマットリップスティック」
8位：ジバンシイ「プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー」
9位：エスティローダー「ダブルウェアステイインプレイスメークアップN」
10位：ディオール「ディオールアディクトリップグロウオイル」
調査期間：4月21日（火）〜4月22日（水）
調査対象：＠cosmeプロデュースメンバー／15〜69歳の女性5695人
調査方法：アンケート方式
■初の試み「＠cosme韓国ベストコスメアワード」も発表！
さらに今年は、初の試みとして韓国最大級の美容プラットフォーム「GLOWPICK」が選出した「＠cosme韓国ベストコスメアワード」より、各カテゴリーごとに高い人気度を獲得したルーキー部門の商品も紹介された
感度の高い生活者に支持された50品ものトレンドアイテムには、美容大国ならではの視点で人気を集めた賞品が多数。Glowdayz, Inc．代表取締役社長 コン ジュンシク氏は「2026年上半期のルーキー賞受賞製品は、成分の高度化をはじめ、ベースメイク前の仕込みケア需要の拡大、日焼け止めのスキンケア化、カラーコスメの多機能化、さらにインナービューティー領域の広がりといったトレンドが見られました。単一機能ではなく、複数の成分や機能を掛け合わせたアイテムへの支持が高まり、スキンケアとメイクアイテムの境界はさらにシームレスになっていることがうかがえます」とコメントしている。
★「＠cosme韓国ベストコスメアワード」ルーキー部門ランクイン商品
・CHASIN’ RABBITS「オールアバウト ブラ パープル カバークリーム」
・O HUI「デイシールド ダークスポット コラーゲン トーンアップ サン」
・ネイチャーリパブリック「ブルーアロエ ポアパッド」
・Ongredients「スキンバリア カミング リップエッセンス」
・YNM「リップトリートメントパック
・Neovea「レイヤリング クリーム ミスト」
・rdrd「レッドアップル ラクト 鎮静セラム」
・BAREN「シルキーフィニッシュハイドレイティングフットバーム」
・mariv「フコ コラーゲン グローフィット ゼリースティック」
・THE SAEM「カバーパーフェクション トリプルポットコンシーラー グロウ」
・goodal「ドクダミ鎮静ブレミッシュカバー サンBB」
・LUNA「ロングラスティングコンシールクッション」
・espoir「シルクスキンレイヤー クッション」
・hince「ハーフムーンチーク」
・Dear．A「パーフェクトマッチアイシャドウパレット」
集計期間：2025年11月1日〜2026年4月30日
調査方法：アンケート方式
■物価高の中“値下げ”を決断 企業努力が見える結果に
「dプログラム」は、1997年に誕生した敏感肌のためのブランド。今回1位に輝いた「モイストケアローションEX」は、昨年10月にリニューアルした高保湿タイプの化粧水で、物価高の悩みが絶えない昨今に“値下げ”を決断した価格帯にも注目が集まる商品だ。
「＠cosme」のリサーチプランナーは今回のアンケートで「化粧品全般において物価高の影響で、投資する価値があるものかどうかを以前より考えるようになった」という質問に対して「そう思う」と回答した人が8割を超えたと明かす。そんななか大賞に輝いた「d プログラム」の「モイストケアローションEX」はリニューアルに伴い1割値下げ。「敏感肌の方へ、1人でも多く（商品）を届けたいという思いが企業努力として届いたことが、まさに物価高の時代に評価される1つのポイントだったのではないか」と分析していた。
資生堂 ジャパンブランド マーケティング本部 ダーマ・クリニカルマーケティング部 dプログラム ブランドディベロップメントG ブランドマネージャーの家谷氏によると、「モイストケアローションEX」は構想から発売まで約4年の月日を要し、多くの困難と挑戦があったという。「長年愛されてきた商品であること、敏感肌の方はとても商品選びに慎重で、必ずしも変化を望んでいるわけではない中でのリニューアルだった」と、大きな責任と覚悟をもっての挑戦だったと吐露。「実際に使われたお客様の生の声を通じて、ある意味満足と信頼の証としてこのような賞をいただけたことをチーム一同本当にうれしく思っております」と、今回の受賞を喜んだ。
また、総合TOP10では、2位に入賞した「ロージーローザ」の「パウダーブラシEX＜アングルド＞」を除く9アイテムに肌や唇へのうるおい・保湿をうたう乾燥対策アイテムがランクイン。生活者の間ではスキンケアにとどまらず、保湿感のあるメイクアップやベースメイクを取り入れて、日常的に乾燥対策を行っている様子が分かるラインナップがそろった。
★「＠cosmeベストコスメアワード2026上半期新作ベストコスメ」TOP10
1位：d プログラム「モイストケアローションEX」
2位：ロージーローザ「パウダーブラシEX＜アングルド＞」
3位：Anua「ビタミン10ポアストリクスセラム」
4位：Anua「PDRNヒアルロン酸ハイドレイティングミスト」
5位：ルルルン「ルルルンハイドラPD マスク」
6位：ルルルン「ルルルンプレシャスGREEN（Glow Up）」
7位：M・A・C「パウダーキスヘイジーマットリップスティック」
8位：ジバンシイ「プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー」
9位：エスティローダー「ダブルウェアステイインプレイスメークアップN」
10位：ディオール「ディオールアディクトリップグロウオイル」
調査期間：4月21日（火）〜4月22日（水）
調査対象：＠cosmeプロデュースメンバー／15〜69歳の女性5695人
調査方法：アンケート方式
■初の試み「＠cosme韓国ベストコスメアワード」も発表！
さらに今年は、初の試みとして韓国最大級の美容プラットフォーム「GLOWPICK」が選出した「＠cosme韓国ベストコスメアワード」より、各カテゴリーごとに高い人気度を獲得したルーキー部門の商品も紹介された
感度の高い生活者に支持された50品ものトレンドアイテムには、美容大国ならではの視点で人気を集めた賞品が多数。Glowdayz, Inc．代表取締役社長 コン ジュンシク氏は「2026年上半期のルーキー賞受賞製品は、成分の高度化をはじめ、ベースメイク前の仕込みケア需要の拡大、日焼け止めのスキンケア化、カラーコスメの多機能化、さらにインナービューティー領域の広がりといったトレンドが見られました。単一機能ではなく、複数の成分や機能を掛け合わせたアイテムへの支持が高まり、スキンケアとメイクアイテムの境界はさらにシームレスになっていることがうかがえます」とコメントしている。
★「＠cosme韓国ベストコスメアワード」ルーキー部門ランクイン商品
・CHASIN’ RABBITS「オールアバウト ブラ パープル カバークリーム」
・O HUI「デイシールド ダークスポット コラーゲン トーンアップ サン」
・ネイチャーリパブリック「ブルーアロエ ポアパッド」
・Ongredients「スキンバリア カミング リップエッセンス」
・YNM「リップトリートメントパック
・Neovea「レイヤリング クリーム ミスト」
・rdrd「レッドアップル ラクト 鎮静セラム」
・BAREN「シルキーフィニッシュハイドレイティングフットバーム」
・mariv「フコ コラーゲン グローフィット ゼリースティック」
・THE SAEM「カバーパーフェクション トリプルポットコンシーラー グロウ」
・goodal「ドクダミ鎮静ブレミッシュカバー サンBB」
・LUNA「ロングラスティングコンシールクッション」
・espoir「シルクスキンレイヤー クッション」
・hince「ハーフムーンチーク」
・Dear．A「パーフェクトマッチアイシャドウパレット」
集計期間：2025年11月1日〜2026年4月30日
調査方法：アンケート方式