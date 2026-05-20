【スシロー】″至高のバズメニュー″が期間限定で登場！料理研究家のリュウジさん＆声優の安元洋貴さんが監修《5月20日から》

回転寿司のスシローでは、2026年5月20日から料理研究家のリュウジさんと声優の安元洋貴さんが監修した「至高のバズメニュー」のおすし5品とサイドメニュー1品を全国で販売しています。

構想から約1年かけたこだわりの味

自炊の楽しさを広めるためにさまざまなメディアで活躍し、SNSなどの総フォロワー数が1130万人の「料理のお兄さん」こと料理研究科のリュウジさんと、ナレーション活動や数多くのアニメやゲーム作品に出演している声優の安元洋貴さんが監修した「至高のバズメニュー」が登場します。

2024年12月にYouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」に投稿された動画がきっかけでスタートした今回の企画。スシローの仕入れや商品開発の想いとリュウジさんと安元さんのこだわりを掛け合わせ、何度も打ち合わせを行い、構想から約1年でようやく納得のいく商品が完成したといいます。

その「至高のバズメニュー」はおすし5品とサイドメニュー1品です。

・漬けびん長 マヨとレモンだれがけ

リュウジさん考案の塩レモンだれを再現。

レモンの酸味と香り×マヨのコクがやわらかい食感のびん長の旨みを引き立てます。大葉とかいわれ、オニオンスライスをあわせた香味野菜のトッピングはリュウジさんのアイデア。

価格は200円〜。

販売予定総数25.5万食が完売次第、販売を終了します。

・漬けえんがわ レモンだれがけ

リュウジさん考案の塩レモンだれを再現。

レモンの酸味と香りがえんがわの脂と相性がピッタリで、後味をすっきりとさせます。リュウジさんのアイデアで大葉とかいわれ、オニオンスライスをあわせた香味野菜をトッピング。

価格は200円〜。

販売予定総数25.5万食が完売次第、販売を終了します。

・あなごアンデス紅塩レモン

香ばしく炙った煮あなごにアンデス紅塩を合わせ、レモンをのせました。ミネラル豊富なアンデス紅塩とレモンの酸味が柔らかなあなごの旨みを引き立てます。

価格は280円〜。

販売予定総数14.9万食が完売次第終了します。

・まぐろ納豆ガーリック軍艦

料理研究家リュウジさん考案の軍艦です。漬けにしたまぐろと納豆の上にフライドガーリックをトッピング。ガツンと効いたガーリックのジャンクな旨さがたまらない一品です。

価格は150円〜。

販売予定総数34万食が完売次第、販売を終了します。

・おたマヨロール（えび天）

リュウジさんと安元さんが共同開発をした「おたくのマヨ（通称：おたマヨ）」を使用したえび天ロールです。フライドガーリック、ブラックペッパー、ベーコンなどで味付けされている、ジャンクな味わいの「おたマヨ」は、店内で揚げたサクサクのえび天、フレッシュアボカド、たまごと相性抜群。

価格は200円〜。

販売予定総数29.3万食が完売次第、販売を終了します。

愛知県、三重県、岐阜県、スシロー道頓堀店では上えび天での販売となり、価格が異なります。

・おたマヨで食べる フライドポテト

リュウジさんと安元さんが共同開発をした「おたくのマヨ（通称：おたマヨ）」にディップして食べるフライドポテトです。ジャンクさがたまらない「おたマヨ」に、店内揚げでサクッと食感＆アツアツのフライドポテトがベストマッチ！

価格は200円〜。

販売予定総数38.3万食が完売次第、販売を終了します。

販売開始以降、各店舗の販売状況や価格はアプリ、もしくはホームページで確認できます。

いずれの商品も、持ち帰りの対象外です。

また、持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

さらに、本キャンペーンの期間中、「デジタル スシロービジョン（通称：デジロー）」」を導入している店舗にて、「おたマヨ」のイメージキャラクターである"おたマヨくん"（CV.安元洋貴）のボイスが流れます。

デジローで「おたマヨ」を使用している「おたマヨロール」と「おたマヨで食べる フライドポテト」を選択し、注文ボタンを押すと、聞くことができます。

ただし、ゲームの発動や商品の到着音と重なった場合は、そちらが優先されます。

公式Xで「スシローで使えるお食事券5000円分」が当たるキャンペーン

スシロー公式Xアカウントをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2026年5月20日7時30分以降に投稿予定）をいいね＆リポストすると抽選で39（ジャンク）人に、スシローで使えるお食事券5000円分が当たるキャンペーンを実施。キャンペーン期間は5月20日から6月7日までです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部