この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが「【要注意】「無意識にやってない？」元リクルート採用責任者が語る、“嫌われる新卒”の特徴とは？上司に気に入られる方法まで徹底解説！|26卒・27卒・28卒」を公開した。元リクルート採用責任者の古賀ゆか氏をゲストに迎え、新社会人が陥りがちなNG行動を解説。「やたら最初から質にこだわるやつ」は嫌われるという意外な真実が語られた。

動画の序盤では、就職活動を終えて入社を控える学生に向け、入社後に好印象を持たれる振る舞いや、逆に周囲から敬遠されてしまう特徴について議論が交わされた。

嫌われる新人の特徴として、古賀氏がまず挙げたのは素直に謝れないことだ。「弱みを見せられないとか、できていないことを隠しちゃうという子は、結果や成長に対して遠回り」と真剣な表情で指摘。ミスを隠蔽するプライドがいかに信頼を損なうかを説いた。

また、意外な特徴として「やたら最初から質にこだわるやつ」と回答し、就活生を驚かせる場面も。効率を重視する時代だからこそスマートに働こうとしがちだが、「1年目は量に振り切っている人が好かれている」と断言。学生時代の成功体験を引きずり、斜に構えて表面的な仕事をこなす姿勢は、周りから「あいつダサいよね」と冷ややかな目で見られる危険性があると警鐘を鳴らした。

さらに、アシスタントなど裏側でサポートしてくれる人に対して敬意を欠く新人は「何様やねんって嫌われる」と苦笑い。上司だけでなく、関わる全員に感謝を払う重要性を強調している。

動画の終盤、古賀氏は「会社は学校ではない」と切り出し、お金を稼ぐ立場になったという責任感を持つようアドバイス。わからないなりにも自ら価値を生み出そうとする姿勢が、周囲からの応援と大きなチャンスに繋がると語った。

就活生たちも「質より量というのは初耳でした」と目から鱗が落ちた様子。学生と社会人の視座の違いを埋め、新入社員が前向きなスタートを切るための実践的なヒントが詰まった対談となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

オープニング・元リクルート人事に聞く嫌われる新人
04:19

1つ目の特徴「素直に謝れない」新人が信頼を失う理由
11:04

2つ目の特徴「質にこだわるやつ」はなぜ嫌われるのか
15:07

チームメンバーへの敬意を欠く態度はNG
19:48

入社時に持つべきマインド「会社は学校ではない」

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