スーパーマリオでおなじみ「ヨッシー」だけのとってもかわいいキャンペーンが始まるよ〜！

（写真）5/19スタート♪【ファミマ】かわいいヨッシーグッズ

2026年5月19日（火）より全国のファミリーマート約16,400店舗で始まるのは、Nintendo Switch 2ソフト 『ヨッシーとフカシギの図鑑』のキャンペーン。

かわいいヨッシーグッズの販売や、対象商品購入でもらえるオリジナルグッズなど、気になる内容をポイントごとにチェックしました♪

1．かわいいヨッシーグッズの販売！

魅力たっぷりの「ヨッシーとフカシギの図鑑 キャンペーン」。

まずは店頭販売されるさまざまな「ヨッシー」グッズに注目。

お風呂時間が楽しくなりそうな「ヨッシーのマスコット入りバスボール」や、細部までこだわったふわふわな手触りのぬいぐるみ、お部屋のインテリアとしても楽しめる立体パズルなど。

カラフルなヨッシーが売り場を彩ります。

特に、バスボールのヨッシーはカラバリが全10色と、思わず集めたくなるラインナップ。

それぞれ一部店舗での発売となりますが、ぜひ見かけた際には手に取ってみてくださいね！

2．対象商品購入で限定グッズがもらえる！

【ファミリーマート『ヨッシーとフカシギの図鑑』キャンペーン】オリジナルデザインのヨッシーの豆皿がもらえる！／2026年5月19日（火）AM10:00〜6月1日（月）※景品が無くなり次第終了 © Nintendo

こちらは全国のファミリーマート約16,400店舗にて開催！

2026年5月19日（火）AM10:00〜6月1日（月）の期間中、対象商品を2品購入ごとに、キャンペーンオリジナルデザインの豆皿4種のうち、いずれか1個がもらえます。

さまざまな表情の色違いのヨッシーがデザインされた、毎日使いたくなるデザインがうれしい！

ヨッシーのたまごをモチーフにしたかのようなアートで、思わず笑顔になっちゃいます。

景品が無くなり次第終了なので、こちらもお早めのチェックがおすすめです！

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そのほか、2026年5月23日（土）からは全国のファミリーマートでは、ヨッシーだけの一番くじ「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」を発売。

また、ファミペイスタンプキャンペーンや『ヨッシーとフカシギの図鑑』のダウンロードカード購入キャンペーンなど、気になる内容が盛りだくさん！

詳しくはファミリーマートのキャンペーン特設サイトをチェックしてみてくださいね！

© Nintendo

※価格はすべて税込みです。

※画像はイメージです。

※店舗により取り扱い状況・実施状況が異なります。

※数量限定商品はなくなり次第終了となります。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合があります。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です