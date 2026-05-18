【Forza Horizon 6】 5月19日 発売予定（Xbox Series X|S/PC版） 2026年後半 発売予定（PS5版） 価格 スタンダード エディション：9,800円 デラックス エディション：14,000円 プレミアム エディション：16,800円

日本マイクロソフトは、Xbox Series X|S/PC用オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon 6」を5月19日に発売する。価格は9,800円より。

シリーズで初めて日本が舞台となる「Forza Horizon 6」。既にプレミアム エディション向けのアーリーアクセスが行なわれているが、Steamではシリーズ歴代最高の同時接続を記録し、随所に日本らしさを感じるマップがSNSで話題となるなど、大盛況を見せている。5月19日からはスタンダード エディション購入者や「Xbox Game Pass」加入者がここに加わることになるので、さらに大きなムーブメントになるに違いない。

今回、筆者は「Forza Horizon 6」のインタビューやレビューを担当し、関係者向けの現地イベントにも参加させていただいた。そうしたところ、開発チームからなぜか「カップ麺（？）」が到着。早速味わってみたのでレポートしていく。

なお「Forza Horizon 6」のゲーム本編について気になる方は、GAME Watchに掲載されている各記事もあわせてご覧いただきたい。

これって本当にカップ麺……ですよね？

開発チームから届いた「Forza Horizon 6」ロゴ入りのボックス。開けてみると、中には本当にカップ麺が鎮座していたのだが、一般的なカップ麺よりも一回り大きく、既にお湯を注いだのではないかと疑うほど重い。

パッケージは至って普通のカップ麺。「Forza Horizon 6」のロゴ入りで、どこのメーカーとコラボしたのか気になったが、メーカー名はおろか、原材料や作り方すら書いていない。これって本当にカップ麺……ですよね？

【本当にカップ麺……？】

「Forza Horizon 6」ロゴ入りのボックスが到着

開けてみるとカップ麺が入っていた

ぱっと見は普通のカップ麺だが……

一般的なカップ麺と比べると、かなり大きく重い

側面にもロゴは入っているが……

メーカー名や原材料名はプリントされておらず。これって本当にカップ麺……？

フタを開けてみると、疑念はますます深まっていく。「DO NOT EAT（食べられません）」と書かれたスープ、カップ麺とは思えないユーザーマニュアルと製品認証表、そして極め付きはドライバーが付属していること。カップには太麺も入っているが、中央にセンサーのようなものが見える。

改めてフタを見てみると、どうやらこのカップ麺は「Controller Holder & Scented Wipes」味らしい。そしてよく見ると、底面には電池ボックスとスピーカーもある……。このカップ麺、何かがおかしい！

【カップ麺とは思えない付属品】

フタを開けると、ぱっと見は普通のカップ麺

豚骨と醤油で2種類の味を楽しめるスープ

だが、よく見ると……。DO NOT EAT……？

手厚いユーザーマニュアル

内容もカップ麺のものとは到底思えない

製品認証表に書かれている素材は「プラスチック」と「電子部品」

そしてカップ麺とは無縁のドライバーも付属

【このカップ麺、何かがおかしい！】

カップ麺の味は「Controller Holder & Scented Wipes」……？

麺も既に弾力があり……

何やらセンサーのようなものもある

底面には電池ボックスとスピーカー。このカップ麺、何かがおかしい！

このラーメンの“正体”とは……？

既にお気づきの方もいらっしゃると思うが、届いたのはカップ麺のような「コントローラーホルダー」。マイクロソフト純正の「Xbox ワイヤレスコントローラー」とマッチする形状で、中にコントローラーを収納できるボックスだ。ちなみにスープっぽい小袋に入っているのは「クリーニングワイプ」だった。

さらに単3電池を3本入れることで、中にコントローラーを置くと「ラーメンを啜る音」が流れる謎のギミックもある。そこはクルマのエンジン音とかでもよかったのに……。なおコントローラーの充電機能はなく、純粋なギミック付きの収納ボックスだ。

所々おかしなところもあるが、基本的にはかなりカップ麺らしく仕上がっている。「Forza Horizon 6」のマップで感じる“日本らしさ”と同じように、随所にこだわりを感じるアイテムだ。間違ってお湯を注いでしまうと壊れてしまうので、リビングなどには置かず、自分の部屋に飾っておこうと思う。

【正体は「コントローラーホルダー」でした】

このアイテムの正体はコントローラーホルダー

箸と一緒に並べると、かなりそれっぽい雰囲気になる

コントローラーを置くと「ラーメンを啜る音」が流れるギミック付きで面白い

ということで、今回は「ラーメン型コントローラーホルダー」を味わうレポートをお届けしてきた。残念ながら本アイテムの一般展開はないのだが、雰囲気だけでも感じていただけたのであれば幸いだ。

いよいよ「Forza Horizon 6」は5月19日発売。レースゲームが初めてという方も、歴代「Forza Horizon」プレーヤーの方も、ぜひ日本で自由なドライブを楽しんでほしい。

【最後は記念撮影】

最後はイベントなどでもらったアイテムと記念撮影

ぜひ「Forza Horizon 6」で日本を自由にドライブしてほしい

(C) Microsoft 2026

