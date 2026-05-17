歌手の松山千春が１７日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。ライブツアーで訪れた倉敷、広島で“キレた”ことを明かした。

「今週は倉敷でキレました。自分でも抑えが効かなくなった」と話し出した松山。「アンコールに入ったらお客さんたちがすごかった。お前たちがそこまでノってくれるんだったら、これも歌おうか？って、このお客さんのノリに俺もノっていかないとって普段歌わない歌も歌っちゃった」と興奮気味に振り返った。

「次の広島でもキレちゃった。ホテルに帰ってもメシも食いたくないくらい『疲れた〜！』って」と完全燃焼したことを明かすと「倉敷の次の日の広島への移動日も久しぶりに筋肉痛になってさ。俺、そんなに飛んだり跳ねたりしたか？って。どうしちゃったんだろう？って本当に久しぶりだった」と続けた。

その上で「私はこう見えて冷静な男なんで、アンコールも歌詞カードを見て歌うくらいなんだけど、倉敷では歌詞カードなんてどうでもいいや！って、気持ちで歌わせてもらいました」と振り返ると「７０過ぎたんだけど、本当に楽しかった。お客さんももちろんですけど、ウチのメンバーも楽しいから、いろんなことやってて。いや〜、楽しかった」と、しみじみ話していた。