辛ラーメン ロゼ新発売！“Spicy&Creamy”な旨辛体験に夢中♡

韓国グルメ好きの間で注目を集めている“Spicy&Creamy”ブームに、ついに「辛ラーメン」の新作が仲間入り♡農心ジャパンから登場する「辛ラーメン ロゼ カップ」は、辛ラーメンならではの“うまからっ！”な刺激と、クリーミーで濃厚なロゼソースを掛け合わせた話題の一品です。トマトとクリームのコク、コチュジャンの旨みが絶妙に重なり、やみつきになる味わいを楽しめます。

“ロゼ辛ラーメン”が手軽に楽しめる♡

2026年5月18日（月）より全国のセブン‐イレブンで順次先行発売される「辛ラーメン ロゼ カップ」は、農心ジャパン公式レシピで人気No.1を誇る“ロゼ辛ラーメン”を商品化した注目作です。

辛ラーメン ロゼ カップ



希望小売価格：300円（税込）

トマトとクリームの濃厚なロゼソースに、コチュジャンの旨みを加えた“K-ROSEテイスト”が特徴。クリーミーでまろやかな口当たりの中にも、辛ラーメンらしいスパイシーさがしっかり感じられます。

さらに、今回のために開発された溝付きの平打ち太ちぢれ麺を採用。濃厚ソースがしっかり絡み、もちもち食感とともに贅沢な味わいを堪能できます♪

内容量：113g（麺83g）

辛さ：3.0

発売地域：全国（セブン‐イレブン先行発売）

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電子レンジ調理でさらにもちもち食感

「辛ラーメン ロゼ カップ」は、韓国で一般的な電子レンジ調理にも対応。通常のお湯調理はもちろん、レンジ加熱によって麺のもちもち感をより楽しめる仕様になっています。

【電子レンジでの作り方】★おすすめ★

1.フタをすべてはがし、粉末スープ2種を取り出します。

2.粉末スープ①を入れ、熱湯220mlを注ぎます。

3.500Wで4分、または600Wで3分50秒加熱。

4.粉末スープ②を加えてよく混ぜて完成です。

また、通常の熱湯調理では湯切りを行うことで、濃厚なロゼソースがより際立つ味わいに。気分やシーンに合わせて楽しめるのも魅力です。

近年人気の“Spicy&Creamy”系グルメの中でも、辛ラーメンシリーズは特に注目度が高く、「辛ラーメン トゥーンバ」も大ヒットを記録しています。

ロゼ好きさんや韓国グルメ好きさんは、ぜひチェックしたいシリーズです♡

辛ラーメン トゥーンバ カップ



価格：300円（税込）

内容量：113g（麺85g）

辛さ：2.0

辛ラーメン トゥーンバ 袋麺



価格：282円（税込）

内容量：137g（麺106g）

辛さ：2.0

豪華キャンペーンにも注目

「辛ラーメン ロゼ カップ」の発売を記念して、「K-Rosé will bloom」キャンペーンも開催。対象商品を購入したレシートで応募すると、「えらべるPay®」5,000円分が抽選で1,000名に当たります。

レシート有効期間は2026年5月18日（月）～6月8日（月）。応募締切は2026年6月15日（月）23:59までです。

応募は辛ラーメン公式LINEアカウントから参加可能。その場で抽選結果が分かるワクワク感も楽しめます♪

締めの文章

韓国で話題の“Spicy&Creamy”な味わいを、自宅やコンビニで手軽に楽しめる「辛ラーメン ロゼ カップ」。濃厚クリーミーなのにしっかり旨辛、さらにもちもち麺が絡み合う満足感たっぷりの一杯です♡

忙しい日のランチや夜食はもちろん、韓国グルメ気分を味わいたい時にもぴったり。気になる方は、ぜひセブン‐イレブンでチェックしてみてください♪