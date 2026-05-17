【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは西洋料理の調理法
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、フライパンで手早く仕上げる調理法、成績評価の基準となる数値、そして麺類のトッピングとしても愛される食べ物という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ー
□□ん
げ□□ん
ヒント：肉や野菜を少量の油で手早く焼く調理法、偏差値などに換算する前の純粋な試験の結果、そしてイカの足を衣で包んで揚げた香ばしい料理を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そて」を入れると、次のようになります。
そてー（ソテー）
そてん（素点）
げそてん（げそ天）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、素材の味を活かす調理技法、学習の成果をダイレクトに示す数値、そして食感が楽しい人気の揚げ物を組み合わせました。共通の「そて」という音が、香ばしい匂いが漂うキッチンの風景から、緊張の結果を待つ試験の場面、さらに活気ある立ち食いそば店の風景までを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、フライパンで手早く仕上げる調理法、成績評価の基準となる数値、そして麺類のトッピングとしても愛される食べ物という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ー
□□ん
げ□□ん
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正解：そて正解は「そて」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そて」を入れると、次のようになります。
そてー（ソテー）
そてん（素点）
げそてん（げそ天）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、素材の味を活かす調理技法、学習の成果をダイレクトに示す数値、そして食感が楽しい人気の揚げ物を組み合わせました。共通の「そて」という音が、香ばしい匂いが漂うキッチンの風景から、緊張の結果を待つ試験の場面、さらに活気ある立ち食いそば店の風景までを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)