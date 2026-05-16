「更生するにあたって…」刑務所の炊場で働く受刑者を演じて関口メンディーが痛感したこと 「初めて知った」という刑務所の“食事事情”とは

「更生するにあたって…」刑務所の炊場で働く受刑者を演じて関口メンディーが痛感したこと 「初めて知った」という刑務所の“食事事情”とは