ニューストップ > ファッション・ビューティニュース > 「飲食店バイトとか低学歴の人がやる仕事だよ」高学歴彼氏に【衝撃発… 「飲食店バイトとか低学歴の人がやる仕事だよ」高学歴彼氏に【衝撃発言】を連発されて...ついに主人公激怒！？ 「飲食店バイトとか低学歴の人がやる仕事だよ」高学歴彼氏に【衝撃発言】を連発されて...ついに主人公激怒！？ 2026年5月15日 7時30分 Ray リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今回、Ray WEB編集部は理想が高い女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。この後、高学歴の彼氏が放つ衝撃のひと言とは…！？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「飲食店バイトとか低学歴の人がやる仕事だよ」高学歴彼氏に【衝撃発言】を連発されて...ついに主人公激怒！？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 💖【最後にスカッと！】上から目線な彼氏にうんざり！痺れを切らした友だちは“まさかの決断”を...！？ 💖友だちに好きな人を教えたら...【最悪な展開】になって！？ 💖【最後にスカッと！】お局に新作スイーツのアイデアをパクられた...激怒した主人公は【まさかの反撃】を！？ 関連情報（BiZ PAGE＋） アイラッシュ, サロン, シェアサロン, ネイル, ヘアカット, ヘアメイク, マツエク, 水着, 美容室, 美容師