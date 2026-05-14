｢bibigo(ビビゴ)｣の2種類のキムチを使って料理を作ってみた

CJ FOODS JAPANのグローバル韓食ブランド“bibigo(ビビゴ)”から発売されているキムチを、食べたことありますか。｢bibigo 甘辛贅沢キムチ｣と｢bibigo 旨辛贅沢キムチ｣の2種類が販売されています。そのまま食べてもおいしいですし、アレンジ料理にも使えます。さっそく両方とも食べてみたので、感想も交えながら紹介していきます。

韓国伝統壷モチーフの容器

キムチが入っている容器は、韓国伝統壷(チャンドッテ)をモチーフにした専用容器なのでとってもおしゃれです。どちらも、新鮮な国産白菜が100％使用されているのもおすすめポイントです。

韓国本場の味わいと日本の食卓になじむ調理のしやすさがあり、幅広いシーンで使えます。

甘辛キムチ＆旨辛キムチ

｢bibigo 甘辛贅沢キムチ｣は、bibigoの特製ヤンニョムで作った甘さ･辛さ･旨さのバランスが良いキムチです。内容量は270gです。絶妙なバランスがたまりません!

｢bibigo 旨辛贅沢キムチ｣は、贅沢に広がるコク深い海鮮の旨みが特徴のキムチです。内容量は180gです。一口食べると、口いっぱいに海の旨味が広がります。

そのままお皿に盛りつけるだけで、お料理の1品にもなります。ピリッとした辛さと旨味で、ご飯が進みます。

ココスのかき氷2026♡純氷ふわふわ食感の贅沢スイーツが今年も登場

多様なアレンジができる

｢bibigo 甘辛贅沢キムチ｣を使って、｢豚キムチ｣を作ってみました。甘さ･辛さ･旨さのバランスが良いので、味が簡単に調っておいしい!

｢bibigo 旨辛贅沢キムチ｣を使って、｢きゅうりとキムチのツナ和え｣を作ってみました。キムチは、副菜のお料理にも使えるので便利ですね。

いかがでしたか。時間がたっても、最後のひとくちまでおいしくいただけます。ぜひ、ご飯のおかずやお料理に使ってみてくださいね。

他にも、CJ FOODS JAPANでは韓国の味を手軽に味わえる商品が発売されていますので、チェックしてみてくださいね。

取材協力/CJ FOODS JAPAN