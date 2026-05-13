【1位〜6位】5月14日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】水瓶座 総合運：★★★★★

これまでよりも多くの人と、これまでよりもいっそう深く、心が通じあっていると感じられる最高の運気！どんな考えや意見にも、すばらしい一面があるのだということを忘れないで。共感の言葉が、運気を最大限に生かすポイントです。



恋愛運

なにを言えば喜ばれるのか、どうすれば相手の心に響くのか、そういうことを今日のあなたは的確に感じ取ることができます。実際に行動に移すと、これから先の進展がとてもスムーズになるはず。やさしい雰囲気を絶やさないでください。



金運

自分よりも経済的なゆとりがある人とも、そうではない人とも、決して比べないようにしてください。それを意識していると、思いがけない人との会話のなかで、お金を殖やすためのチャンスが舞い込んできそうな運気です！



ラッキーアイテム：ディフューザー



ラッキーカラー：パステルイエロー 恋愛運なにを言えば喜ばれるのか、どうすれば相手の心に響くのか、そういうことを今日のあなたは的確に感じ取ることができます。実際に行動に移すと、これから先の進展がとてもスムーズになるはず。やさしい雰囲気を絶やさないでください。金運自分よりも経済的なゆとりがある人とも、そうではない人とも、決して比べないようにしてください。それを意識していると、思いがけない人との会話のなかで、お金を殖やすためのチャンスが舞い込んできそうな運気です！ラッキーアイテム：ディフューザーラッキーカラー：パステルイエロー

【2位】天秤座 総合運：★★★★★

あなたの発言や行動に、まわりから「さすが」と称賛の声が上がりそうな運気。ただ「褒められよう」と考える必要はありません。それよりも感じたままに、自分が正しいと思う方向に動いてみて。また、関わりたい人には自分から近づいて。



恋愛運

恋の相手に一緒に服を選んでもらうと、絆や愛情が深まりそう。また、おしゃれをして出かけると、新たな恋の出会いが待っている可能性もあります。爪や毛先、靴のかかとなど、先端まで丁寧に手入れをするのがポイント。



金運

人付きあいで、｢気づいたら、こんなにお金を使っていた…｣となるかもしれません。ただ、前向きに過ごせば、今日の支出が後の収入につながる可能性も。人との縁に感謝する心を忘れないのが、金運アップのポイント。



ラッキーアイテム：香水



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】牡羊座 総合運：★★★★★

一生懸命に取り組んでいることや、これから始めたいことについて、力を貸してくれる人が現れそうな日です。「こんなことをしたい」「これが目標」と、照れずにまわりに話してみてください。そして、お願いするときは素直さを忘れずに。



恋愛運

思いやりを見せると、あなたの輝きが何倍にも増していきます！出会ったばかりの相手でも、長年付きあっている恋人でも「なにをすれば喜んでもらえるか」と考えてみて。そして、思いついたらすぐに行動に移すといいでしょう。



金運

日頃からあなたをかわいがってくれている人が、食事をごちそうしてくれたり、価値のある物を譲ってくれたりしそうな日です。素直に喜ぶことが、相手にとってもなによりうれしいのだと考えて。お金に関する知識やヒントももらえるでしょう。



ラッキーアイテム：スピーカー



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】乙女座 総合運：★★★★☆

真心を注げば、感謝が返ってくる。そんな温かい交流ができそうな運気です。まずはあなたから、まわりの人に共感したり同情したりする気持ちが生まれてくるはず。それを素直に言葉や行動で伝えることが、運気を生かすポイント。



恋愛運

「励ましたい」「力になりたい」という気持ちが伝わると、想像以上に愛されるうれしい日！最初から気の利いたことをしようとしなくてもOK。「どうしてほしい？」と、素直に聞いたほうが好印象です。また、出会いや復縁にも大胆に動いて◎。



金運

お金が殖えるうれしい運気の日！臨時収入も期待できそうです。この運気を生かすためにも大切なのは、人を支える心がけ。自分のことよりも、仲間や友だちのことを優先してみて。また、久しぶりの人に連絡をするのもオススメです。



ラッキーアイテム：フェイスタオル



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】蠍座 総合運：★★★★☆

普段は前向きに考えられることでも、今日は悲観してしまうかも。しかし、前向きな明るい人と関われば、それを防ぐことができます。それだけでなく、話しているうちに、自分では気づかなかった魅力や能力を教えてもらえる可能性大！



恋愛運

恋人に求めることが多くなったり、出会いたい相手の理想が高くなり過ぎたりするかもしれません。まずは、そんな日もあるのだと受け止めて。そして「今日の要求は満たされたら奇跡！」と思っておくと、穏やかに過ごせます。



金運

体力アップや健康のための運動に、お金をかけるといい日。お金に対する考え方や捉え方が前向きになって、経済面での追い風が吹いてきます！｢ちょっと贅沢かな｣と思っていた、道具やウエアなどを購入するのもいいでしょう。



ラッキーアイテム：アロマポット



ラッキーカラー：ネイビー

【6位】魚座 総合運：★★★☆☆

自分なりの考えがあることや、好きで取り組んでいることについて、今日は信念を貫いていきましょう。一般論やほかの人の考えは気にしないでください。あなたのやり方を貫けば、理解者が増えたり、うれしい情報が入ってくるでしょう。



恋愛運

「まぁ、こだわらなくてもいいか」と考えると、恋の進展が遅くなったり、魅力がダウンしてしまったりする日。恋の相手と衝突したら「ここは譲れない」とキッパリ言って話を切り上げて。今日のところは、それ以上話さないのが得策です。



金運

ほんの小さな金額でできることでも、ウキウキ感や満足感を得ることができる日です。普段より少し高価な食材を使ってみたり、ランチにデザートもつけてみたりと、生活に密着した部分での出費で自分を満たすといいでしょう。



ラッキーアイテム：色えんぴつ



ラッキーカラー：カーキ