香港ディズニーランド20周年イベントは2026年6月7日まで!まだ行ったことない人は急いで

香港ディズニーランドで開催されている開園20周年を記念したイベントは2026年6月7日までなので、残り少しで終わってしまいます。開園20周年を記念した3つのエンターテインメントショーでは会場がお祝いムードに包まれ、ゲストとの一体感に包まれます。また、この時期にしか出会えないスイーツ&グッズもとてもかわいいです。実際に訪れてみたからこそ分かるおすすめポイントも交えながら紹介します。

ディズニー･フレンズ･ライブ:キャッスル･パーティー!

開園20周年を記念した3つのエンターテインメントショーを紹介します。まずは、｢ディズニー･フレンズ･ライブ:キャッスル･パーティー!｣です。キャッスル･オブ･マジカル･ドリームの前で開催されます。

ミッキーやミニーだけでなく、ダッフィー&フレンズ、プリンセスなども登場するのでとても華やかなショーです。

1日に複数回公演されるので、他のアトラクションやエンターテインメントショーとのスケジュールも考えながら、鑑賞する時間を決めていくのがおすすめです。

1日に複数回公演されていることもあり、公演時間ぎりぎりでも比較的見やすい位置で鑑賞することができました。

｢フレンドタスティック!｣パレード

香港ディズニーランド史上最大規模のパレード｢フレンドタスティック!｣は、開園20周年をお祝いするパレードです。メインストリートUSAにて開催されます。ミッキーによるドラムパフォーマンスは必見です!

プリンセスや｢ミラベルと魔法だらけの家｣のミラベルたちと一緒に、楽しい音楽にのせて踊る体験はとても楽しいです。｢ズートピア｣のニックとジュディも登場します。

パレードなので、途中でフロートが停止します。お気に入りのキャラクターがいる場合は、フロート停止位置を事前に調べて、早めに場所取りをしておくのがおすすめです。

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モーメンタス:パーティー･イン･ナイト･スカイ

20周年イベントのフィナーレにぴったりな｢モーメンタス:パーティー･イン･ナイト･スカイ｣は、幻想的なドローン演出と花火、プロジェクションマッピングでまるで魔法のような壮大な物語が夜空に繰り広げられます。

1日1回の閉園時間頃の夜遅い時間に始まりますが、香港ディズニーランドに来たからには必ず見て欲しいエンターテインメントショーです。

開始時刻が近づいてくると、キャッスル･オブ･マジカル･ドリームからメインストリートUSAにかけて人が多くなってきます。

キャッスル･オブ･マジカル･ドリームの近くで鑑賞するのもいいですが、メインストリートUSAで鑑賞するのもおすすめです。

メインストリートUSAにあるショップの壁にもプロジェクションマッピングが映し出されるので、とてもきれいです。また、出口に近いメインストリートUSAで鑑賞すると、ちょっぴりスムーズに帰れます。

20周年を記念したスイーツ

20周年をお祝いするのに相応しいスイーツもあり、パーク内やホテルで楽しめます。

今回はパーク内にある｢メインストリート･コーナー･カフェ｣で、アフタヌーンティー｢ミッキー＆フレンズのグランド･ティーパーティー･セット｣をいただきました。※写真は取材時のメニューです。

とてもかわいいアフタヌーンティーは食べ応えもあるので、遅めのランチとして利用してみるのもおすすめです。

席によってはメインストリートUSAが窓から見えるので、パレード｢フレンドタスティック!｣が見えることも。

ここでしか手に入らない!20周年限定グッズ

ここでしか手に入らない20周年限定グッズは、身に着けるグッズから飾って楽しめるグッズなど気分を盛り上げるグッズが販売されています。

香港ディズニーランドでエリアごとに様々なデザインが販売されているショッピングバッグにも、20周年限定デザインが登場しています。他にも、お菓子などかわいいグッズが盛りだくさんです。

20周年の装飾は今だけ

20周年仕様のフォトジェニックな装飾が様々な場所に登場しているので、見逃さないようにしてくださいね。

香港ディズニーランドにしかないアトラクション｢ミスティック･マナー｣前の20周年の装飾は、昼と夜とで違った印象に。夜になるとライトアップが特にきれいでした。

いかがでしたか。20 周年記念イベントの開催期間中、実際に2度訪れましたがとてもすてきな時間を過ごすことができました。開園20周年を記念したイベントは2026年6月7日まで。

また、2026年6月7日までは｢ダッフィー＆フレンズ プレイ･デイズ｣も開催中なので、まだまだ香港ディズニーランドから目が離せませんね。