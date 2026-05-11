ユニクロUT × ポケモン第2弾、初代ジムリーダーのパートナーTシャツなど8型発売

「ユニクロ（UNIQLO）」のグラフィックTシャツブランド「UT」が、2026年に30周年を迎えたポケモンとのコラボレーションコレクション第2弾を発売する。7月下旬から全国のユニクロ店舗で取り扱う。

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コレクションでは、ポケモンの原点であるゲームドットをデザインに採用したメンズ4型（1990円）、キッズ4型（990円）をラインナップ。ピカチュウやミュウ、ミュウツー、ゲンガーといった人気ポケモンをあしらったアイテムや、初代ジムリーダー8人の手持ちポケモンとジムバッジを並べたアイテムが揃う。「…… おや!? ピカチュウの ようすが……？」というポケモン進化前のお決まりのフレーズを配したTシャツは、ポケットにピカチュウをあしらい、めくるとライチュウに進化するというギミックを施した。

ポケモンは、1996年に初代ゲームソフト「赤・緑」をリリース。ゲーム事業にとどまらず積極的なIP（知的財産）展開を行い、昨年発売した「ヒューマン メイド（HUMAN MADE）」とのコラボレーションなどファッションブランドとの取り組みも話題を集めている。ユニクロ広報担当者は「長年続いているコンテンツで、幅広い層に支持されているのが大きな魅力。第1弾でも大きな反響があった。ぜひお気に入りの一着を見つけてほしい」とコメントしている。

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