■これまでのあらすじ

義母にとって「病弱」という言葉はわがままが許される免罪符のようなものだった。そんな義母を信じ切っている夫を、義父はずっと見守ってきた。しかし、真実に気づいたのなら妻を大事にするようにと義父は言い諭す。そして、夫は…。



私の気持ちがまったく見えていない夫とは…もう難しいかもしれない。そう覚悟を決めたとき、夫が「俺が間違っていた」と…。義母が病弱じゃないことを、ようやく知ったようです。

義母は面倒ごとを人に押し付けるために「病弱」と嘘をついていたのでした。私はとっくに気づいていましたが、夫は義母を信じ切って私の言葉を聞かなかったから…。でも、ようやく真実にたどり着いたんですね。「本当に大事にしないといけない人を見失ってた」「だから、やり直させてほしい」夫のその言葉を信じていいものか…。でも、夫の家族思いの優しいところに惹かれていた私。夫を突き放すことはできませんでした。そして義実家へ向かうと、義両親が揉めていました。義母は「今さら離婚なんてするわけないでしょ」と声を荒らげていて…。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)