「俺が信じていた母さんは嘘だった」本当に大事な人に気付いた夫…妻は許してくれる？【義母と花見には行きません Vol.8】
■これまでのあらすじ
義母にとって「病弱」という言葉はわがままが許される免罪符のようなものだった。そんな義母を信じ切っている夫を、義父はずっと見守ってきた。しかし、真実に気づいたのなら妻を大事にするようにと義父は言い諭す。そして、夫は…。
義母にとって「病弱」という言葉はわがままが許される免罪符のようなものだった。そんな義母を信じ切っている夫を、義父はずっと見守ってきた。しかし、真実に気づいたのなら妻を大事にするようにと義父は言い諭す。そして、夫は…。
私の気持ちがまったく見えていない夫とは…もう難しいかもしれない。
そう覚悟を決めたとき、夫が「俺が間違っていた」と…。義母が病弱じゃないことを、ようやく知ったようです。
私はとっくに気づいていましたが、夫は義母を信じ切って私の言葉を聞かなかったから…。でも、ようやく真実にたどり着いたんですね。
「本当に大事にしないといけない人を見失ってた」「だから、やり直させてほしい」
夫のその言葉を信じていいものか…。でも、夫の家族思いの優しいところに惹かれていた私。夫を突き放すことはできませんでした。
そして義実家へ向かうと、義両親が揉めていました。
義母は「今さら離婚なんてするわけないでしょ」と声を荒らげていて…。
※この漫画は実話を元に編集しています
(ウーマンエキサイト編集部)