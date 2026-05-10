水瓶座・女性の運勢

穏やかで安定した日常と、自分の中で沸き上がる強い挑戦心とのあいだで、「どっちに自分の軸足を置いたらいいのか？」と悩みそうなとき。実際、すでに新しい自分を見つけようと行動を続けるなかで、掴んできている手応えはあるはず。同時にいまはそんな水瓶座に味方し、インスピレーションの源となってくれる誰か、何かもそばにあるのでは。本来ならこのまま突き進みたいでしょうが、「そんなに頑張らなくてもいいんじゃない？」と言いそうな家族、温かい仕事環境にも恵まれていそう。恵まれた状況とも言えますが…モヤモヤは強いでしょう。うまく頭を切り替えられるなら最良です。が、この機会に「本当に自分が求めるものは？」を考えるのもいいですね。

水瓶座・男性の運勢

直感するままに、新たな挑戦に挑み続けるべきか。それとも安定した現状のなかで、穏やかに過ごすべきか。はっきり決めることができず、モヤモヤしてしまいやすいときです。現状すでに水瓶座は自分は新しくなるべきだと感じ取り、それに向けて行動を起こしているでしょう。それをサポートし、精神的に支えあう誰かや何かも身近にあり、本来ならば邁進していきたいのでは。ただ仕事の状況や家族関係は良好かつ安定したときで、何かと「そんなに頑張らなくていいよ」と言ってきそう。そこも居心地がいいだけに、難しい時期です。結論は急がなくていいですが、自分自身の本心を探る努力は続けてね。

占い：アストロカウンセラー・まーさ