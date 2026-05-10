百貨店で「ちょーやばーい」と接客、クセ強な派遣店員が起こした″30万円の大量お取り置き事件″の悲惨な末路【作者に聞く】
【漫画を読む】全キャンセルの事件の全貌とは…!?
アパレル業界で約10年の接客経験を持つ、ゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。実体験をベースに描く漫画「女社会の知られざる闇。」では、クセの強すぎる人物たちとの衝撃エピソードがたびたび話題となっている。今回登場するのは、派遣スタッフ・若井さん(仮名)。初出勤から強烈すぎる存在感を放ち、売り場を混乱に巻き込んでいく。
若井さんは55歳ながら、ツインテールにミニワンピース、さらにショートパンツとニーハイソックスというかなり攻めたファッションで登場。20〜40代向けブランドの売り場に現れたその姿に、スタッフたちは絶句したという。
ゆき蔵さんも「スタイルはいいんですが、だからといって20代に見えるわけもなく…」と振り返る。慎重に着丈について伝えたものの、本人は全く気にしていなかったようだ。
■百貨店とは思えない接客スタイルに唖然
問題は服装だけでは終わらなかった。接客中も「ちょー」「やばーい」といったラフすぎる言葉遣いが飛び出し、百貨店らしい空気とは完全にミスマッチ。若い客を中心に驚いた表情で店を離れる人もいたという。「多少売上にも影響しました」と語るように、現場へのダメージは小さくなかった。
■30万円分の取り置き→まさかの全キャンセル
さらに騒動はエスカレートする。若井さんは、自己判断で大量の商品取り置きを受け付けてしまう。しかも総額は約30万円。本来、取り置きは“購入実績”がある顧客との信頼関係が前提だという。
しかし今回は、期限を1週間から2週間に延長したうえで、最終的に客は1点も購入せず、そのまま全キャンセル。謝罪すらなかったという。
■現場で働く人ほど分かる“取り置きあるある”
ゆき蔵さんは、「音信不通になる人や、自分で取り置きしたことを忘れている人もいる」と、アパレル現場ならではの苦労を明かす。キャンセル自体は珍しくないものの、ここまで大規模かつ無責任なケースはかなり異例だったようだ。
■最後に下された“鉄槌”とは
物語の終盤では、勝手な判断をした若井さんと、大量キャンセルを平然と行った客に対し、ついに“鉄槌”が下される。やや強引ではあるものの、「これはスカッとする」と感じる読者も多そうな展開となっている。
取材協力：ゆき蔵(@yuki_zo_08)
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