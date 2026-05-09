ディズニーで「初めて来ました」実はバレていた　元キャストが明かす瞬間

「初めてのディズニーなんです！」パークでそんなふうに伝えたことがある人、意外と多いのでは？

海外掲示板Redditでは、元ディズニーキャストたちによる“ゲストあるある”トークが話題に。中でも注目を集めていたのが、「“初めて来ました！”と言うゲストは、実はすぐ分かる」というエピソードでした。

「本当に初めての人」は動きが全然違う？

ディズニーでは、“初来園ゲスト”に対してキャストが特別に声をかけてくれることも。海外ディズニーでは「First Visit」の缶バッジ文化が有名で、日本でも、「楽しんでくださいね！」「素敵な思い出になりますように」など、キャストとの会話がちょっと特別になることがあります。

そのため、“初めて感”を出したくなる人も少なくないようです。

ところが海外掲示板Redditでは、元キャストたちが「本当に初めての人は動きが違う」と投稿。

元キャストたちからは、「本当に初めての人は、歩くスピードが違う」「みんな上を見てる」「マップを止まって何回も確認する」などのリアルな声が。

一方で、“初めてです”と言いながら実は常連のゲストは…。

「初めて」と言いながら動きがプロすぎる…！

元キャストたちが「すぐ分かる」と話していたのが、“効率重視すぎる動き”。例えば、入園直後に迷わず人気アトラクション方向へ一直線。モバイルオーダー操作が異常に速い。ショートカット通路を知っている。DPA（ディズニー・プレミアアクセス）的なシステムに慣れているなど、“初見では無理では？”という動きをする人も多いそう。

ある元キャストは、「“初めてなんです！”と言いながら、誰よりも最短ルートで移動していた（笑）」と投稿していました。

この話題にSNSでは、「私も初めてのフリしたことある」「キャストさん絶対気づいてると思ってた」など共感の声が続出。“夢の国”だからこそ、キャストたちは意外と細かいところまで見ているのかもしれません。

Photo:Aflo