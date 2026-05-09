《新作》大大大大当たりーーーッッ！！【マクドナルド】の「ひみつのおもちゃ」が可愛い♡

【サンリオ】ファンは、今すぐ【マクドナルド】に集合！ 2026年4月10日からスタートしている「ハッピーセット®」のおもちゃは、子どもも大人も夢中になりそうなサンリオキャラクターズのおもちゃ。5月8日からは、第3弾がスタートしており、第1弾、第2弾で登場した全おもちゃが対象になり、手に入れるチャンスです。今回は、@ftn_picsレポーターHaruさんが実際にゲットした、おもちゃをご紹介します。なんとレポーターHaruさんは、第2弾から登場した「ひみつのおもちゃ」もゲットしたもよう。ぜひ、チェックしてみてください。

第2弾のラインナップは全5種類

5月7日まで実施されたハッピーセット「サンリオキャラクターズ」第2弾は、ひみつのおもちゃを含めた全5種類のラインナップ。登場しているのは、「シナモロール」「マイメロディ」「ポチャッコ」「こぎみゅん」、そして、シークレットおもちゃの「ハンギョドン」。実は、今回のひみつのおもちゃは、告知のシルエットでハンギョドンとバレバレ。「シークレットになっていないのでは……！？」と、筆者のまわりでも話題になっていました。画像は、レポーターHaruさんがゲットした4種類。どれが出ても嬉しくなりそうな可愛さです。

正体に気付いていてもやっぱり可愛い

こちらが、ひみつのおもちゃ「ハンギョドン くるくるおめめフィギュア」です。シルエットを見て気付いた人も多いはずですが、実物は期待を裏切らない可愛さ！ 背中にあるボタンを押すと目が動くギミック付きで、ハンギョドンらしいコミカルな表情が楽しめます。レポーターHaruさんによると「娘も気に入ったようでずっと手放しませんでした 」とのこと。

マクドナルドのハッピーセット「サンリオキャラクターズ」は、5月中旬までの限定販売です。おもちゃは数に限りがあるため、早期終了の可能性も。気になる人は、早めにマクドナルドに足を運んでみてください。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる