The Jungle Giantsが、ニューアルバム『Experiencing Feelings Of Joy』を本日5月8日にリリースした。

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本作は、創作意欲の燃焼、肉体的損傷、友人関係の亀裂、長年のパートナーとの破局など、サム・ヘイルズ（Vo/Gt）の人生における激動期を経て生み出された。“乗り越える唯一の方法は、その中を突き抜けること”という格言を体現する生きた証しとなり、ヘイルズは曲作りを通してあらゆる感情の混乱や激動を音楽として昇華させている。

ヘイルズは「無理をしすぎて、ある意味燃え尽きてしまったけれど、本当の自分を見つけることができた」とし、「逆境を経験しても揺るぎない希望を持ち続けられること、それこそ喜びの源です。このアルバムは、僕にとっての全ての集大成。なぜなら心から愛しているし、再び音楽に夢中になれているからです」と続けた。

本作を携え、ヘイルズの目標は再び世界制覇へと向かっている。既にオーストラリアとニュージーランドでの大規模なツアーが決定しており、ヘイルズは「世界規模で喜びと愛を広められるのは、本当に素晴らしい気分です」「アイルランドからの移民の母がいてくれて、とても幸運です。国際的な視野に触れて大きくなりました」とコメントし、「全ては愛と情熱の上に築かれています。僕がジャングル・ジャイアンツの音楽制作をやめることは決してありません。それが僕であり、これからさらに大きくなるだけです」と語っている。

（文＝リアルサウンド編集部）