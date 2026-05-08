大谷が7日にSNSで公開した

ドジャースの大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、自身のインスタグラムを更新し、愛犬・デコピンの最新ショットをストーリーズ機能で公開した。“上目遣い”のカットに「癒されるわ」とファンも悶絶している。

公開された画像では、デコピンが大谷と思われる撮影者の足にすがりつき、上目遣い。2本足で何かをおねだりしているかのような表情を見せている。

久々のデコピン登場にファンも大喜び。SNS上には「最新デコピンちゃんだあぁぁ。癒されるわ」「デコピンちゃん久しぶり。可愛い、癒されるね」「目がパッチリでとても可愛いですね〜」「凛々しく、愛らしく、表情豊かな犬だなあ」「大谷選手に甘える可愛らしい表情」「いつ見ても可愛いわ〜」「大谷さんもデコイの無垢な可愛さに癒されるんでしょうね」とコメントを寄せていた。

大谷は同日、敵地でのアストロズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。3回に6試合、26打席ぶりとなる右翼線への二塁打を放つなど、4打数2安打1打点、1四球の活躍を見せてチームの勝利に貢献した。ドジャースは7日（同8日）の休養日を挟み、8日（同9日）からは本拠地でブレーブスと対戦する。（Full-Count編集部）