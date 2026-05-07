「何か変えたい」→ まずはココから！【40・50代】が即こなれる♡「トレンドヘア」

大人世代がヘアスタイルをアップデートするなら、個性を出しつつも上品にまとめたいところ。レイヤーや耳かけでシルエットを整えれば、自身の髪質を活かしながら、垢抜けを叶えることができるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の魅力を引き立てるトレンドヘアをご紹介します。

エレガントな毛流れの丸みレイヤーボブ

地毛を活かした黒髪をベースに、毛束を重ねてふんわりと立体感を引き出した丸みレイヤーボブ。ボリュームたっぷりの毛流れが、落ち着いた印象の中にも華やかさを感じさせてくれます。シンプルなボブにエレガントな空気感をプラスしたい人にぴったりです。

メリハリが美しい、ナチュラルブラウンのプチウルフボブ

肌なじみの良いブラウンで染め上げた、メリハリのあるプチウルフボブ。トップをナチュラルに内側へ入れつつ、首元でくびれを作ってからベースを面で外ハネに整えています。美しい艶感と引き締まったシルエットが両立しているため、自然体でありながら洗練された印象に仕上がりました。

くせ毛を活かしておしゃれに決まるミニボブ

顎のラインでプツッと切り揃えた、自身のくせ毛を活かして仕上げたミニボブ。ベースはクセによって自然に外側へ向き、髪全体のうねりが絶妙なニュアンスとなっておしゃれを演出しています。顔まわりをすっきりと見せる耳かけのスタイルは、髪の質感を味方につけて軽やか垢抜けたい人におすすめです。

黒髪の美しさが主役の耳かけショート

後頭部にレイヤーを入れてふんわりとさせつつ、すっきりと整えた耳かけショートです。透明感のある自身の黒髪を主役にすることで、清潔感のある印象に。耳元にはおくれ毛を残して、こなれ感を演出。後頭部のボリュームと首元のすっきりした対比が美しく、ショートヘアでも女性らしさをキープできそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ofuke_akifumicasii様、@kitadani_koujiro様、@amimotoki様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。