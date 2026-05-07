「マジでこの男しかいない」手越祐也はなぜ愛される？ 炎上続きでも世間を惹きつける3つの武器
手越祐也さんが4月放送の『世界の果てまでイッテQ!』（日本テレビ系）人気企画「世界で一番盛り上がるのは何祭り？」で、2代目お祭り男に就任しました。これは、1代目の宮川大輔さんから指名を受けての大抜擢です。
一時は炎上続きで地上波復帰は難しいかと思われていた手越さん。なのになぜ苦境に遭ってもお茶の間から愛され続け、再びエンタメ界の最前線に戻ってこられたのでしょうか。
◆チャラいけど憎めないキャラクター
当初、手越さんはNEWSのメンバーとして同番組にレギュラー出演していましたが、女性スキャンダルが相次いだ後、コロナ禍の飲み会参加をきっかけに旧ジャニーズ事務所を退所し、番組も降板しています。
ですが『イッテQ!』でゲスト復帰した2024年放送回は、TVerでバラエティ番組として歴代最高となる421万再生、平均世帯視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）13.5％を記録。こうした数字は、あらためて手越さん登場のインパクトを印象付けました。
以降もゲスト出演するたび高視聴率を獲得し話題になり、前述の2代目お祭り男抜擢へと繋がったのです。そんな手越さんの武器としてまず挙げられるのが、「ブレないキャラ」です。
世間に知られ始めた頃から、“自由奔放な明るさ”、“チャラいけど憎めない”というイメージが浸透し、スキャンダルが起きても「手越らしい」「まあ手越なら…」と受け止められやすい。そこにギャップがあまり無いので、裏切りではなく想定内として消化されることが多いのが強みです。
天性の人懐っこさで、一度ハマると抜け出せない唯一無二のアイドル性もあり、“愛され度”の高さゆえにお茶の間から簡単には見放されない魅力があると言えるでしょう。
◆炎上にも打ち勝つスーパーポジティブ思考
次に、手越さんが逆境に打ち勝ってこられた要因として「スーパーポジティブ思考」が挙げられます。
昨年のラジオ『手越祐也のオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送）では、自身が「スーパーポジティブ」でいられる理由を語っていた手越さん。
炎上は注目の証であり、話題にされているのは最高のことだと捉え、「炎上しない芸能人は失格」とまで言い放てるメンタルの強さがあります。この姿勢は、他のタレントにはなかなかない強みで、批判が続いても折れず、むしろ活動の原動力に変えられているのでしょう。
また、本人が落ち込んだ姿をあまり見せず、騒動後に沈黙しないこともポイントです。自分の言葉でSNSやメディアで前向きな発信し続けることで、受け取り手にも「まだまだ大丈夫なんだ」という安心感を与えています。
◆歌唱力、トーク力…全方位で発揮するエンタメ力
そして何と言っても手越さんの「エンタメ力の高さ」は、観る者を惹きつけ続けてきました。
自己流のボイトレで鍛え上げた歌唱力、バラエティ番組でどんなフリにも適応するトーク力、『イッテQ!』のお祭り企画で見せる驚異的な身体能力など、スキャンダルとは別軸で「見たい」「聴きたい」と思わせる力があるため、完全に離れない層が残ります。
そこに本来の真面目さ、ストイックさ、計画力と実行力も垣間見られ、お茶の間の人々はどんな苦境にも挑戦を諦めない手越さんをつい応援してしまうのでしょう。
こうした手越さんの魅力は、バラエティでの活躍だけに留まらず、彼が多方面で輝ける理由でもあります。生配信同時接続者数132万人という記録を持つYouTube活動、X JAPAN・YOSHIKIさんがプロデュースするバンド・T.N.Tでの音楽活動、ツウを唸らせる知識量を持つサッカー関連仕事への返り咲きと多才さを発揮しています。
◆ドラマで見せるバラエティとは異なる表情
一時は炎上続きで地上波復帰は難しいかと思われていた手越さん。なのになぜ苦境に遭ってもお茶の間から愛され続け、再びエンタメ界の最前線に戻ってこられたのでしょうか。
当初、手越さんはNEWSのメンバーとして同番組にレギュラー出演していましたが、女性スキャンダルが相次いだ後、コロナ禍の飲み会参加をきっかけに旧ジャニーズ事務所を退所し、番組も降板しています。
ですが『イッテQ!』でゲスト復帰した2024年放送回は、TVerでバラエティ番組として歴代最高となる421万再生、平均世帯視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）13.5％を記録。こうした数字は、あらためて手越さん登場のインパクトを印象付けました。
以降もゲスト出演するたび高視聴率を獲得し話題になり、前述の2代目お祭り男抜擢へと繋がったのです。そんな手越さんの武器としてまず挙げられるのが、「ブレないキャラ」です。
世間に知られ始めた頃から、“自由奔放な明るさ”、“チャラいけど憎めない”というイメージが浸透し、スキャンダルが起きても「手越らしい」「まあ手越なら…」と受け止められやすい。そこにギャップがあまり無いので、裏切りではなく想定内として消化されることが多いのが強みです。
天性の人懐っこさで、一度ハマると抜け出せない唯一無二のアイドル性もあり、“愛され度”の高さゆえにお茶の間から簡単には見放されない魅力があると言えるでしょう。
◆炎上にも打ち勝つスーパーポジティブ思考
次に、手越さんが逆境に打ち勝ってこられた要因として「スーパーポジティブ思考」が挙げられます。
昨年のラジオ『手越祐也のオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送）では、自身が「スーパーポジティブ」でいられる理由を語っていた手越さん。
炎上は注目の証であり、話題にされているのは最高のことだと捉え、「炎上しない芸能人は失格」とまで言い放てるメンタルの強さがあります。この姿勢は、他のタレントにはなかなかない強みで、批判が続いても折れず、むしろ活動の原動力に変えられているのでしょう。
また、本人が落ち込んだ姿をあまり見せず、騒動後に沈黙しないこともポイントです。自分の言葉でSNSやメディアで前向きな発信し続けることで、受け取り手にも「まだまだ大丈夫なんだ」という安心感を与えています。
◆歌唱力、トーク力…全方位で発揮するエンタメ力
そして何と言っても手越さんの「エンタメ力の高さ」は、観る者を惹きつけ続けてきました。
自己流のボイトレで鍛え上げた歌唱力、バラエティ番組でどんなフリにも適応するトーク力、『イッテQ!』のお祭り企画で見せる驚異的な身体能力など、スキャンダルとは別軸で「見たい」「聴きたい」と思わせる力があるため、完全に離れない層が残ります。
そこに本来の真面目さ、ストイックさ、計画力と実行力も垣間見られ、お茶の間の人々はどんな苦境にも挑戦を諦めない手越さんをつい応援してしまうのでしょう。
こうした手越さんの魅力は、バラエティでの活躍だけに留まらず、彼が多方面で輝ける理由でもあります。生配信同時接続者数132万人という記録を持つYouTube活動、X JAPAN・YOSHIKIさんがプロデュースするバンド・T.N.Tでの音楽活動、ツウを唸らせる知識量を持つサッカー関連仕事への返り咲きと多才さを発揮しています。
◆ドラマで見せるバラエティとは異なる表情