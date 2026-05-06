【漢字クイズ】「箆鹿」はなんて読む？「ムース」とも呼ばれている動物です！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「箆鹿」はなんて読む？ 「箆鹿」という漢字を見たことはありますか？ ある有名な動物を表す漢字です。 とても迫力のある動物ですよ。 いったい「箆鹿」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「へらじか」でした！ 箆鹿は、漢字の通りシカ科の哺乳類に属します。肩高は2メートルを超え、角の形が特徴的な大きな鹿です。体重はなんと約800キログラムもあります。 箆鹿は、ユーラシア及び北アメリカ大陸の北部に分布しているようです。 北欧デザインのものなどに描かれていることも多い動物ですよね。イラストで見たことがあるという人も多いかもしれません。 箆鹿は、ヨーロッパではエルク、オーストラリアではムースと呼ばれています。 ちなみに、中国では、駝鹿（だじか）と書きますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部