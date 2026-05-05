「I feel you」の意味は？友だちに共感したいときの表現！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I feel you」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳だと、やや不自然で意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「その気持ちわかるよ」でした！
「I feel you」は、相手のつらさや大変さに共感するときに使えるカジュアルな表現。
寒い・眠いなど、ネガティブな意味での共感を示す場合に使われる傾向があります。
くだけた言い方なので、先生や目上の人には少しラフに聞こえる場合がありますよ。
A：「A: I don’t want to go to work tomorrow.」
（明日は仕事に行きたくないな）
B: 「I feel you.」
（その気持ちわかるよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部