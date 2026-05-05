マニキュリスト新作ネイルケア♡指先を整える2アイテム登場

パリ発・ヴィーガンネイルブランド「マニキュリスト」から、毎日の指先ケアに取り入れたい新作ネイルケアアイテム2種が登場します。乾燥や摩擦によるダメージが気になる爪を整えるトリートメントと、外出先でも使いやすいペンタイプ美容液がラインナップ。2026年5月13日（水）より発売される、注目の新作を詳しくご紹介します。

ダメージ爪を整えるケラチンブースター

「ナチュラルネイルケアKB（ケラチンブースター）」は15mL、3,520円（税込）。ネイルカラーの合間に取り入れたい、集中ケア用ネイルトリートメントです。

96％自然由来成分配合で、キノア種子エキス、アンズ核油、ビオチン（いずれも整肌成分）を配合。乾燥や摩擦などの外的要因で乱れがちな爪表面をなめらかに整えます。

軽やかなテクスチャーで素早くなじみ、べたつきや油分を残しにくいさらりとした仕上がりも魅力。素爪の状態で1日1～3回塗布し、5～7日間継続して使うことで、健やかな指先ケアをサポートします。

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持ち歩ける美容液でいつでも保湿♡

「Pコンセントレート 10mL（コンセントレートパーフェクター）」は4,180円（税込）。爪と甘皮にうるおいを与え、手元全体を美しく見せてくれるペンタイプのネイル用美容液です。

100％自然由来成分配合で、ヒマシ油（保湿成分）、ビタミンE（整肌成分）、マスチック樹脂（保湿成分）を配合。乾燥しがちな爪周りをしっとり包み込み、ツヤ感とうるおいを与えます。

ブラシ付きのペンタイプなので、気になる部分へピンポイントに塗布できるのも便利なポイント。ポーチに入れやすいコンパクトサイズで、外出先や仕事の合間にも“on the go”でケアできます♪

発売日・購入場所をチェック

2アイテムは2026年5月13日（水）より発売。購入できるのは、公式オンラインショップ、京都BAL店、伊勢丹新宿店ビューティーアポセカリーです。

ネイルカラーを楽しむ方はもちろん、素爪派の方にもおすすめ。爪や甘皮の乾燥が気になる季節の変わり目にも活躍してくれそうです。

自然由来成分にこだわったマニキュリストらしいケアアイテムは、ギフトにも喜ばれそうです。

まとめ

マニキュリストの新作ネイルケアは、自宅でじっくり整えたい方にも、外出先で手軽にケアしたい方にもぴったりの2種類。美しいネイルカラーを楽しむためにも、土台となる爪や甘皮のケアは大切です。

毎日の習慣に取り入れて、見惚れるような指先を目指してみてはいかがでしょうか♡