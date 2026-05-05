【KATE】「月夜の海月」から″生ツヤ″美容液リキッドファンデ登場したよパウダー＆プライマーの新色も見逃せない。

グローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」は、2026年4月21日から順次、「ジュレリープリキッドファンデーション」「ジュレリープパウダー」「ジュレリープカラーパウダー」と、「ジュレリーププライマー」の新色を、店頭・WEBで展開しています。

皮脂が気になる季節でも生ツヤ肌をキープ

ベースメイクライン「月夜の海月」から、美容液リキッドファンデーションとパウダーの新作に加え、プライマーの新色が登場しています。

新作リキッドファンデには、皮脂や乾燥によるくずれやテカリを防ぎ、ツヤが続く「ジュレリンク技術」を搭載。美容液ジュレがファンデーションを抱え込んで広がり、ネットワークを形成して肌に密着し、細かな動きに柔軟に寄り添ってくれます。

また、皮脂と混ざってもくすみにくく明るいツヤを維持するムーンライトパール（※1）と、海洋性美容液成分CP（うるおい）（※2）も配合。

気温が高くなり、ファンデのくずれや肌のテカリが気になるこれからにピッタリのベースメイクアイテムです。

・ケイト ジュレリープリキッドファンデーション（全6色） 25ml

ジュレリンク技術を搭載した薄膜ラッピングジュレが肌に密着。薄づきなのにカバー力があり、10時間の色持ちと粉っぽさのない仕上がりを持続（※3）して、生ツヤ肌が1日中続きます。

カラーは全6色展開。SPF30・PA＋で日常的な紫外線を防いでくれます。

価格は各色2310円（編集部調べ）、レフィルは各色2090円（編集部調べ）です。

・ケイト ジュレリープパウダー（全2色）

粉体をジュレでコーティングした「クリアグロウジュレ（※4）」を採用することで、パールが肌にムラなくフィット。ひと塗りでなめらかでクリアな生ツヤ肌を作ります。

透明感が際立つ「グロウホワイト 00【清波】」とナチュラルな仕上がりの「グロウベージュ 01【月波】」の2色展開。

ツヤ感をアップする生ツヤ定着ブラシが付いています。

価格は各色2310円（編集部調べ）、レフィルは各色1760円（編集部調べ）です。

・ケイト ジュレリープカラーパウダー（全2色）

やわらかなツヤと密着力を叶えるシルキージュレ（※5）を採用。3種の干渉パールと多色顔料が織りなすグラデ設計で、単色では出せない奥行きのある光色で肌をトーンアップします。

ジュレリープカラーパウダーは海洋性美容液成分CPではなく、美容液成分CP（※6）を配合。

ほんのり色づく「ピンクグラデ PK【桜波】」と透明感を上げる「ブルーグラデ BU【風波】」の2色展開。

こちらにも、生ツヤ定着ブラシが付属します。

価格は各色2310円（編集部調べ）、レフィルは各色1760円（編集部調べ）です。

・ケイト ジュレリーププライマー（新色2色） 25ml

ジュレリンク技術を搭載した高密着ラスティングジュレがなめらかな塗膜となることで、長時間の化粧持ちと生ツヤキープを実現します。

SPF50＋・PA＋＋＋＋で、強い日差しからもしっかりガードしてくれます。

明るく仕上がるピンクカラーの「ラグーンピンク」と赤みを抑える「オーシャングリーン」の2色が新登場。

価格は各色1980円（編集部調べ）です。

※1：オキシ塩化ビスマス

※2：ヒアルロン酸、ナイアシンアミド、真珠タンパク（加水分解コンキオリンタンパク）

※3：データ取得済み、当社調べ、効果には個人差があります。

※4：マイカ、合成フルオロフロゴパイト、（PEGー15／ラウリルジメチコン）クロスポリマー

※5：リンゴ酸ジイソステアリル、シリカ、ミリスチン酸亜鉛

※6：ヒアルロン酸、ナイアシンアミド

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部